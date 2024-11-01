В корпорации Google заявили об ускорении разработки операционной системы Android 16, хотя 15 версия только но начала появляться на электронных устройствах.

Что известно о планах Google по выпуску ОС Android 16

Отмечается, что пользователям не придется ждать осени следующего года, чтобы получить доступ к ОС Android 16.

Согласно обновленной дорожной карте релизов мобильной ОС, Android 16 должен выйти уже во втором квартале, в период с апреля по июнь следующего года.

Все для того, чтобы производители успевали выпускать флагманы на актуальной версии системы.

ОС Android 16

Обычно Google выпускает номерные обновления операционной системы осенью 2025 года, поэтому нередко Android-производителям приходится выпускать новинки с прошлогодней версией ОС.

По словам представителей Google, уже скоро должно начаться тестирование Android 16. Релиз получил кодовое название Baklava.

Как подчеркивают аналитики портала Android Authority, новая версия ОС Android получит обновленную панель уведомлений и быстрых настроек, а режим "Не беспокоить" переделают настолько, что даже название будет другим.

Актуальная версия Android 15 вышла 15 октября для смартфонов Google Pixel. Остальным пользователям придется ждать до конца года, пока их производители адаптируют ОС под фирменные оболочки. А если у вас Samsung, то ждать придется до середины января 2025 года.

Что известно о проектах Google по разработке искусственного интеллекта

Компания Alphabet's, являющаяся владельцем Google, активно работает над разработкой технологии искусственного интеллекта, которая будет уметь управлять компьютерами.

Целью команды Google является продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.

Издание также отмечает, что это может произойти в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini.

Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.