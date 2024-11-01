В корпорации Google заявили об ускорении разработки операционной системы Android 16, хотя 15 версия только но начала появляться на электронных устройствах.
Главные тезисы
- Google ускоряет разработку и выпуск операционной системы Android 16, планируя выход уже во втором квартале следующего года.
- Новая версия Android 16 получит обновленную панель уведомлений и быстрых настроек, а также изменения в режиме “Не беспокоить”.
- Актуальная версия Android 15 уже доступна для смартфонов Google Pixel, в то время как остальные пользователи придется подождать до конца года или даже до середины января 2025 года для Samsung.
- Компания Alphabet's, владеющая Google, работает над проектом искусственного интеллекта под кодовым названием Project Jarvis, ориентированным на управление компьютерами.
- Планируется, что информация о Project Jarvis может быть представлена в декабре вместе с выпуском новой флагманской модели Gemini.
Что известно о планах Google по выпуску ОС Android 16
Отмечается, что пользователям не придется ждать осени следующего года, чтобы получить доступ к ОС Android 16.
Согласно обновленной дорожной карте релизов мобильной ОС, Android 16 должен выйти уже во втором квартале, в период с апреля по июнь следующего года.
Все для того, чтобы производители успевали выпускать флагманы на актуальной версии системы.
Обычно Google выпускает номерные обновления операционной системы осенью 2025 года, поэтому нередко Android-производителям приходится выпускать новинки с прошлогодней версией ОС.
По словам представителей Google, уже скоро должно начаться тестирование Android 16. Релиз получил кодовое название Baklava.
Как подчеркивают аналитики портала Android Authority, новая версия ОС Android получит обновленную панель уведомлений и быстрых настроек, а режим "Не беспокоить" переделают настолько, что даже название будет другим.
Актуальная версия Android 15 вышла 15 октября для смартфонов Google Pixel. Остальным пользователям придется ждать до конца года, пока их производители адаптируют ОС под фирменные оболочки. А если у вас Samsung, то ждать придется до середины января 2025 года.
Что известно о проектах Google по разработке искусственного интеллекта
Компания Alphabet's, являющаяся владельцем Google, активно работает над разработкой технологии искусственного интеллекта, которая будет уметь управлять компьютерами.
Целью команды Google является продемонстрировать продукт под кодовым названием Project Jarvis.
Издание также отмечает, что это может произойти в декабре с выпуском своей следующей флагманской модели большого языка Gemini.
Эту информацию уже подтвердили инсайдеры, непосредственно знакомые с продуктом.
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