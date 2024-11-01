У корпорації Google заявили про прискорення розробки операційної системи Android 16, хоча 15 версія тільки но почала з'являтись на електронних пристроях.

Що відомо про плани Google з випуску ОС Android 16

Зазначається, що користувачам не треба буде чекати осені наступного року, аби отримати доступ до ОС Android 16.

Відповідно до оновленої дорожньої карти релізів мобільної ОС, Android 16 має вийти вже у другому кварталі, у період з квітня по червень наступного року.

Усе заради того, щоб виробники встигали випускати флагмани на актуальній версії системи.

ОС Android 16

Зазвичай Google випускає номерні оновлення ОС восени 2025 року, тому нерідко Android-виробникам доводиться випускати новинки з торішньою версією ОС.

За словами представників Google, вже незабаром має розпочатись тестування Android 16. Реліз отримав кодову назву Baklava.

Як підкреслюють аналітики порталу Android Authority, нова версія ОС Android отримає оновлену панель оповіщень і швидких налаштувань, а режим "Не турбувати" перероблять настільки, що навіть назва буде іншою.

Актуальна версія Android 15 вийшла 15 жовтня для смартфонів Google Pixel. Решті юзерів доведеться чекати до кінця року, поки їхні виробники адаптують ОС під фірмові оболонки. А якщо у вас Samsung, то чекати доведеться до середини січня 2025-го.

Що відомо про проєкти Google з розробки штучного інтелекту

Компанія Alphabet's, яка є власником Google, наразі активно працює над розробкою технології штучного інтелекту, яка буде вміти керувати компʼютерами.

Команда Google має на меті продемонструвати продукт під кодовою назвою Project Jarvis.

Видання також наголошує, що це може статися в грудні з випуском своєї наступної флагманської моделі великої мови Gemini.

Цю інформацію уже підтвердили інсайдери, які безпосередньо знайомі з продуктом.