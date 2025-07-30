В горах погибла легендарная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер

Международный олимпийский комитет официально подтвердил, что всемирно известная немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер погибла в возрасте 31 года в результате камнепада. Трагедия произошла 28 июля на горе Лайла-Пик (6069 м) в пакистанском Каракоруме.

Что известно о гибели Лауры Дальмайер

Как сообщает пресс-служба МОК, после завершения карьеры биатлонистки Дальмайер решила заняться альпинизмом.

С этой целью она получила диплом горного и горнолыжного гида.

28 июля вместе со своей напарницей Мариной Краусс отправилась штурмовать Лайла-Пик, где они попали под камнепад. Краусс удалось выбраться, однако спасти свою напарницу она не могла. Поделиться

После трагедии женщина быстро вызвала команду спасателей.

Ключевая проблема заключалась в том, что операция по спасению была существенно усложнена погодными условиями и ландшафтом местности.

Спасатели не смогли сразу добраться до места завала, однако они все же видели, что Дальмайер не подавала признаков жизни.

Впоследствии стало известно, что спортсменка действительно погибла. Тело Лауры не могут забрать из-за сложных погодных условий.