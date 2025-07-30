У горах загинула легендарна німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр

Міжнародний олімпійський комітет офіційно підтвердив, що всесвітньо відома німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула у віці 31 року внаслідок каменепаду. Трагедія сталася 28 липня на горі Лайла-Пік (6069 м) у пакистанському Каракорумі.
Головні тези:
- Трагедія сталася під час спроби підкорення гори Лайла-Пік.
- Тіло жінки досі не можуть забрати через складні погодні умови.
Що відомо про загибель Лаури Дальмаєр
Як повідомляє пресслужба МОК, після завершення кар’єри біатлоністки Дальмаєр вирішила зайнятися альпінізмом.
З цією метою вона здобула диплом гірського й гірськолижного гіда.
28 липня разом зі своєю напарницею Маріною Краусс відправилася штурмувати Лайла-Пік, де вони потрапили під каменепад. Краусс вдалося вибратися, проте врятувати свою нападницю вона не мала змоги.
Після трагедії жінка швидко викликала команду рятувальників.
Рятувальники не змогли одразу дібратися до місця завалу, однак вони все ж бачили, що Дальмаєр не подавала ознак життя.
Згодом стало відомо, що спортсменка дійсно загинула. Тіло Лаури не можуть забрати через складні погодні умови.
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