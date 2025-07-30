У горах загинула легендарна німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр
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Спорт
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У горах загинула легендарна німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр

Що відомо про загибель Лаури Дальмаєр
Джерело:  Міжнародний олімпійський комітет

 Міжнародний олімпійський комітет офіційно підтвердив, що всесвітньо відома німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр загинула у віці 31 року внаслідок каменепаду. Трагедія сталася 28 липня на горі Лайла-Пік (6069 м) у пакистанському Каракорумі.

Головні тези:

  • Трагедія сталася під час спроби підкорення гори Лайла-Пік.
  • Тіло жінки досі не можуть забрати через складні погодні умови.

Що відомо про загибель Лаури Дальмаєр

Як повідомляє пресслужба МОК, після завершення кар’єри біатлоністки Дальмаєр вирішила зайнятися альпінізмом.

З цією метою вона здобула диплом гірського й гірськолижного гіда.

28 липня разом зі своєю напарницею Маріною Краусс відправилася штурмувати Лайла-Пік, де вони потрапили під каменепад. Краусс вдалося вибратися, проте врятувати свою нападницю вона не мала змоги.

Після трагедії жінка швидко викликала команду рятувальників.

Ключова проблема полягала в тому, що операція з порятунку була суттєво ускладнена погодними умовами та ландшафтом місцевості.

Рятувальники не змогли одразу дібратися до місця завалу, однак вони все ж бачили, що Дальмаєр не подавала ознак життя.

Згодом стало відомо, що спортсменка дійсно загинула. Тіло Лаури не можуть забрати через складні погодні умови.

Лаура є легендою світового біатлону. За кар’єру вона завоювала два олімпійських золота та 7 золотих нагород на чемпіонатах світу. В 2017 році виграла загальний залік Кубку світу.

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