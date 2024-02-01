В Госдепе США ответили Путину по поводу демилитаризованной зоны между Украиной и РФ

В Госдепе США выразили удивление последним заявлением кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина о якобы необходимости создания демилитаризованной зоны между Украиной и Россией.

Как в Госдепе оценивают заявления Путина по поводу демилитаризованной зоны между Украиной и РФ

Так, по словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, непонятно о какой именно демилитаризованной зоне говорит кремлевский диктатор в то время, когда его преступная армия продолжает оккупацию украинских территорий.

Несколько сложно иметь демилитаризованную зону, когда российские силы продолжают операции с украинской стороны границы, а Путин ясно давал понять, что не собирается менять свои цели – захватить и покорить Украину, - отметил представитель Госдепа США. Поделиться

По его словам, если Кремль действительно заинтересован в создании демилитаризованной зоны, то, в первую очередь, необходимо вывести оккупационные российские войска с территории Украины.

Что известно о помощи Украине со стороны США и партнеров

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели телефонный разговор о выделении Украине 50 млрд евро в рамках Спецфонда помощи.

Мы согласились, что Украине необходимо и дальше получать широкую поддержку со стороны партнеров. Вместе будем стоять на стороне Украины, сколько потребуется, - подчеркнула фон дер Ляен. Поделиться

В свою очередь координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, общаясь с журналистами, заявил, что Байден выразил благодарность главе Европейской комиссии за предоставление Украине нового финансирования.

Он утверждает, что поддержка Евросоюза "не является заменой американского лидерства", поскольку администрация Соединенных Штатов продолжает оказывать давление на Конгресс с просьбой предоставить дополнительную помощь Украине.