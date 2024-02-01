У Держдепі США відповіли Путіну стосовно демілітаризованої зони між Україною та РФ

У Держдепі США висловили здивування останньою заявою кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна про нібито необхідність створення демілітаризованої зони між Україною та Росією.

Як у Держдепі оцінюють заяви Путіна стосовно демілітаризованої зони між Україною та РФ

Так, за словами речника Держдепу США Метью Міллера, незрозуміло про яку саме демілітаризовану зону каже кремлівський диктатор у той час, коли його злочинна армія продовжує окупацію українських територій.

Дещо складно мати демілітаризовану зону, коли російські сили продовжують операції з українського боку кордону, а Путін ясно давав зрозуміти, що не збирається змінювати своїх цілей – захопити та підкорити Україну, - зазначив речник Держдепу США. Поширити

За його словами, якщо Кремль дійсно зацікавлений у створенні демілітаризованої зони, то, впершу чергу необхідно вивести окупаційні російські війська з території України.

Що відомо про допомогу Україні з боку США та партнерів

Президент США Джо Байден та глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову стосовно виділення Україні 50 млрд євро у рамках Спецфонду допомоги.

Ми погодилися, що Україні необхідно й надалі отримувати широку підтримку з боку партнерів. Разом будемо стояти на боці України, скільки буде потрібно, - наголосила фон дер Ляєн. Поширити

В свою чергу, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, спілкуючись із журналістами, заявив, що Байден висловив вдячність голові Європейської комісії за надання Україні нового фінансування.

Він стверджує, що підтримка Євросоюзу "не є заміною американського лідерства", оскільки адміністрація Сполучених Штатів продовжує чинити тиск на Конгрес з проханням надати додаткову допомогу Україні.