Спикер Госдумы России Вячеслав Володин раскритиковал Европарламент, призвавший западных партнеров немедленно снять ограничения на удары Украины западным оружием по РФ. И пригрозил европарламентариям ракетой "Сармат", которая летит от РФ до Страсбурга менее 4 минут.

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Свое мнение одиозный Володин высказал 19 сентября после заявления Европарламента об ударах ВСУ по территории России.

Если это (удары дальнобойным оружием по территории РФ — ред.) произойдет, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет, — нагло заявил Володин. Поделиться

Он призвал Европарламент самораспуститься.

То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, лицемерно считает спикер госдумы РФ.

Также Володин намекнул, что РФ может ударить по Страсбургу ракетой "Сармат", время подлета которой, по его словам, составляет 3 минуты 20 секунд.

Еще в 2023 году заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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Депутаты Европейского парламента 19 сентября призвали страны ЕС снять ограничения по использованию Украиной западного вооружения для ударов по территории России. "За" были 425 депутатов, 131 — выступили против, а 63 — воздержались.

Как отметили в резолюции, Украина нуждается в снятии вышеупомянутых ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

В парламенте также отметили, что дефицит боеприпасов, вооружений и ограничения на их использование могут существенно подорвать уже предпринятые усилия по поддержке.