В Госдуме РФ нагло угрожают Европарламенту ракетным ударом. В чем дело
Категория
Мир
Дата публикации

В Госдуме РФ нагло угрожают Европарламенту ракетным ударом. В чем дело

Ракета
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Источник:  online.ua

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин раскритиковал Европарламент, призвавший западных партнеров немедленно снять ограничения на удары Украины западным оружием по РФ. И пригрозил европарламентариям ракетой "Сармат", которая летит от РФ до Страсбурга менее 4 минут.

Главные тезисы

  • Вячеслав Володин угрожает ракетным ударом по Европарламенту из-за призыва снять ограничения на удары Украины по России западным оружием.
  • Заявления российских политиков о возможных ударам по Европарламенту вызвали широкий резонанс в международном сообществе.
  • Голосование в Европарламенте показало перспективу снятия ограничений для Украины на использование западного вооружения для самообороны и защиты населения.

Российский политик угрожает Европарламенту за поддержку Украины

Свое мнение одиозный Володин высказал 19 сентября после заявления Европарламента об ударах ВСУ по территории России.

Если это (удары дальнобойным оружием по территории РФ — ред.) произойдет, Россия даст жесткий ответ с использованием более мощного оружия. Ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет, — нагло заявил Володин.

Он призвал Европарламент самораспуститься.

То, к чему призывает Европарламент, ведет к мировой войне с использованием ядерного оружия, лицемерно считает спикер госдумы РФ.

Также Володин намекнул, что РФ может ударить по Страсбургу ракетой "Сармат", время подлета которой, по его словам, составляет 3 минуты 20 секунд.

Еще в 2023 году заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил точечным ударом по зданию Международного уголовного суда, выдавшему ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Как проголосовали в Европарламенте по поводу разрешения Украине бить по РФ

Депутаты Европейского парламента 19 сентября призвали страны ЕС снять ограничения по использованию Украиной западного вооружения для ударов по территории России. "За" были 425 депутатов, 131 — выступили против, а 63 — воздержались.

Как отметили в резолюции, Украина нуждается в снятии вышеупомянутых ограничений, чтобы в полной мере реализовать свое право на самооборону и не быть уязвимой к нападениям на свое население и инфраструктуру.

В парламенте также отметили, что дефицит боеприпасов, вооружений и ограничения на их использование могут существенно подорвать уже предпринятые усилия по поддержке.

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