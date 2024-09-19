У Держдумі РФ нахабно погрожують Європарламенту ракетним ударом. У чому річ

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін розкритикував Європарламент, який закликав західних партнерів негайно зняти обмеження на удари України західною зброєю по РФ. І пригрозив європарламентарям ракетою “Сармат”, яка летить від РФ до Страсбургу менш як 4 хвилини.

Російський політик погрожує Європарламенту за підтримку України

Свою думку одіозний Володін висловив 19 вересня, після заяви Європарламенту про удари ЗСУ по території Росії.

Якщо таке (удари далекобійною зброєю по території РФ — ред.) станеться, Росія дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього, — нахабно заявив Володін. Поширити

Він закликав Європарламент саморозпуститися.

Те, до чого закликає Європарламент, веде до світової війни з використанням ядерної зброї, — лицемірно вважає спікер держдуми РФ.

Також Володін натякнув, що РФ може вдарити по Страсбургу ракетою "Сармат", час підльоту якої, за його словами, становить 3 хвилини 20 секунд.

Ще у 2023 році заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив точковим ударом по будівлі Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

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Депутати Європейського парламенту 19 вересня закликали країни ЄС зняти обмеження на використання Україною західного озброєння для ударів по території Росії. “За” були 425 депутатів, 131 — виступили проти, а 63 — утримались.

Як зазначили в резолюції, Україна потребує зняття вищезгаданих обмежень, щоб повною мірою реалізувати своє право на самооборону й не бути вразливою до нападів на своє населення та інфраструктуру.

У парламенті також наголосили, що дефіцит боєприпасів, озброєнь та обмеження на їх використання можуть суттєво підірвати вже здійснені зусилля з підтримки.