Росія погрожує журналістам з Італії через репортаж про ЗСУ на Курщині

Міністерство закордонних справ Росії 16 серпня викликало посла Італії Чечилію Піччоні та поскаржилось їй на телеканал Rai, знімальна група якого зняла репортаж у Курській області.

Росія погрожує італійським журналістам за репортаж з Курщини

Зовнішньополітичне відомство Росії нарікає, що команда Rai, яка працювала на Курщині, "грубо порушила російське законодавство та елементарні правила журналістської етики".

Там пригрозили журналістам кримінальною відповідальністю на території Росії, додавши, що "компетентними відомствами робляться необхідні кроки щодо встановлення обставин скоєного співробітниками Rai злочину". Поширити

Раніше цього тижня репортери Rai Стефанія Баттістіні і Сімоне Траїні показали репортаж про наступ ЗСУ в Курській області — ймовірно, ставши першими іноземними журналістами, які отримали туди допуск.

Після цього російські Telegram-канали повідомили, начебто російські силовики хочуть порушити проти журналістів кримінальну справу про "незаконний перетин державного кордону".

Італійські профспілки журналістів Usigrai та Fnsi вже назвали неприйнятним твердження про можливе кримінальне переслідування працівників Rai, нагадавши відомству Марії Захарової, що "журналістика не є злочином".

Українські журналісти на власні очі побачили, що відбувається у Курській області

У сюжеті можна побачити, як бійці ЗСУ знімають російський прапор з адмінбудівлі в Суджі.

На цьому тлі варто зазначити, що влада РФ досі бреше, що українські сили, мовляв, не контролюють місто.

Як розповідає кореспондентка, на в'їзді в Суджу, обабіч дороги, знаходиться знищена колона російської техніки, яка рухалася в бік кордону.

Авіація РФ продовжує завдавати авіаударів по цих територіях, намагаючись вибити українські сили з регіону.

Окрім того, наголошується, що воїни ЗСУ надають гуманітарну допомогу мирним мешканцям цих територій. Цивільні постійно скаржаться на те, що місцева влада їх кинула напризволяще. Поширити

Кореспондентка додає, що в місті є незначні руйнування, однак, що важливо розуміти, це справа рук російської армії.