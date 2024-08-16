Россия угрожает журналистам из Италии из-за репортажа о ВСУ на Курщине

Министерство иностранных дел России 16 августа вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.
Главные тезисы
- Министерство иностранных дел России угрожает итальянским журналистам уголовной ответственностью за репортаж о ВСУ в Курской области.
- Итальянские профсоюзы журналистов отвергли возможность уголовного преследования за профессиональную деятельность.
- Украинские корреспонденты увидели последствия войны в Курской области.
Россия угрожает итальянским журналистам за репортаж с Курщины
Внешнеполитическое ведомство России сетует, что работавшая на Курщине команда Rai "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".
Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.
После этого российские Telegram-каналы сообщили, будто российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".
Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".
Украинские журналисты своими глазами увидели, что происходит в Курской области
В сюжете можно увидеть, как бойцы ВСУ снимают российский флаг с админздания в Судже.
На этом фоне стоит отметить, что власти РФ все еще лгут, что украинские силы, мол, не контролируют город.
Как рассказывает корреспондентка, на въезде в Суджу, по обе стороны дороги, находится уничтоженная колонна российской техники, которая двигалась в сторону границы.
Авиация РФ продолжает наносить авиаудары по этим территориям, пытаясь выбить украинские силы из региона.
Корреспондент добавляет, что в городе есть незначительные разрушения, однако, что важно понимать, это дело рук российской армии.
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