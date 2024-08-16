Россия угрожает журналистам из Италии из-за репортажа о ВСУ на Курщине

Министерство иностранных дел России 16 августа вызвало посла Италии Чечилию Пиччони и пожаловалось ей на телеканал Rai, съемочная группа которого сняла репортаж в Курской области.

Россия угрожает итальянским журналистам за репортаж с Курщины

Внешнеполитическое ведомство России сетует, что работавшая на Курщине команда Rai "грубо нарушила российское законодательство и элементарные правила журналистской этики".

Там пригрозили журналистам уголовной ответственностью на территории России, добавив, что "компетентными ведомствами предпринимаются необходимые шаги по установлению обстоятельств совершаемого сотрудниками Rai преступления". Поделиться

Ранее на этой неделе репортеры Rai Стефания Баттистини и Симоне Траини показали репортаж о наступлении ВСУ в Курской области — вероятно, став первыми иностранными журналистами, получившими туда допуск.

После этого российские Telegram-каналы сообщили, будто российские силовики хотят возбудить против журналистов уголовное дело о "незаконном пересечении государственной границы".

Итальянские профсоюзы журналистов Usigrai и Fnsi уже назвали неприемлемым утверждение о возможном уголовном преследовании работников Rai, напомнив ведомству Марии Захаровой, что "журналистика не является преступлением".

Украинские журналисты своими глазами увидели, что происходит в Курской области

В сюжете можно увидеть, как бойцы ВСУ снимают российский флаг с админздания в Судже.

На этом фоне стоит отметить, что власти РФ все еще лгут, что украинские силы, мол, не контролируют город.

Как рассказывает корреспондентка, на въезде в Суджу, по обе стороны дороги, находится уничтоженная колонна российской техники, которая двигалась в сторону границы.

Авиация РФ продолжает наносить авиаудары по этим территориям, пытаясь выбить украинские силы из региона.

Кроме того, отмечается, что воины ВСУ оказывают гуманитарную помощь мирным жителям этих территорий. Граждане постоянно жалуются на то, что местные власти их бросили на произвол судьбы. Поделиться

Корреспондент добавляет, что в городе есть незначительные разрушения, однако, что важно понимать, это дело рук российской армии.