Депутаты Госдумы страны-агрессорки РФ со ссылкой на минобороны сочли неспособность закрыть небо над Санкт-Петербургом от атак БпЛА.
РФ не имеет возможности полностью защитить Санкт-Петербург от атак БпЛА
По словам руководителя оборонного комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова, у минобороны нет достаточного количества систем ПВО, чтобы полностью закрыть небо над Санкт-Петербургом, который является вторым по численности населения в РФ после Москвы.
При этом российский политик начал придумывать и цинично предполагать, что украинские военные могут начать наносить удары не только по промышленным предприятиям, но и якобы по объектам культурного и исторического наследия на территории Ленинградской области.
Что известно о новых БПЛА на вооружении украинских военных
По информации заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, только с начала этого года ведомством было одобрено к эксплуатации украинскими военными более 40 разных видов вооружений.
Он подчеркнул, что среди новых разработок, уже поступивших на вооружение ВСУ, САУ, минометы, специализированные транспортные средства, БПЛА.
В частности, как отметил Гаврилюк, только в течение января украинские военные получили для использования 8 разных модернизированных моделей БПЛА.
Кроме этого, в Украине разработали 8 новых типов боеприпасов для дронов.
Сказано, что приняты также два типа спасательных парашютов отечественного производства, которые заменят парашютные спасательные системы советской разработки.
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