Депутаты Госдумы страны-агрессорки РФ со ссылкой на минобороны сочли неспособность закрыть небо над Санкт-Петербургом от атак БпЛА.

РФ не имеет возможности полностью защитить Санкт-Петербург от атак БпЛА

По словам руководителя оборонного комитета Госдумы РФ Андрея Картаполова, у минобороны нет достаточного количества систем ПВО, чтобы полностью закрыть небо над Санкт-Петербургом, который является вторым по численности населения в РФ после Москвы.

При этом российский политик начал придумывать и цинично предполагать, что украинские военные могут начать наносить удары не только по промышленным предприятиям, но и якобы по объектам культурного и исторического наследия на территории Ленинградской области.

Что известно о новых БПЛА на вооружении украинских военных

По информации заместителя главы Минобороны, генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка, только с начала этого года ведомством было одобрено к эксплуатации украинскими военными более 40 разных видов вооружений.

Кодификация – то есть допуск образца ВВТ к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НATO – позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителя для подразделений Сил обороны Украины, – отмечает Гаврилюк. Поделиться

Он подчеркнул, что среди новых разработок, уже поступивших на вооружение ВСУ, САУ, минометы, специализированные транспортные средства, БПЛА.

В частности, как отметил Гаврилюк, только в течение января украинские военные получили для использования 8 разных модернизированных моделей БПЛА.

Кроме этого, в Украине разработали 8 новых типов боеприпасов для дронов.

В перечне допущенных к эксплуатации в украинском войске образцов также есть техника иностранного производства. В частности, британская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, 120-миллиметровый самоходный миномет польского производства (на шасси БТР), – подчеркнул Гаврилюк. Поделиться

Сказано, что приняты также два типа спасательных парашютов отечественного производства, которые заменят парашютные спасательные системы советской разработки.