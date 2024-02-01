У Держдумі РФ визнали нездатність захистити небо над Санкт-Петербургом

Депутати Держдуми країни-агресорки РФ із посиланням на міноборони визнали нездатність закрити небо над Санкт-Петербургом від атак БпЛА.

РФ не має змоги повністю захистити Санкт-Петербург від атак БпЛА

За словами керівника оборонного комітету Держдуми РФ Андрія Картаполова, в міноборони не має достатньої кількості систем ППО, аби повністю закрити небо над Санкт-Петербургом, який є другим за чисельністю населення у РФ після Москви.

При цьому російський політик почав вигадувати та цинічно припускати, що українські військові можуть почати завдавати удари не тільки по промислових підприємствах, а й нібито по об’єктах культурної та історичної спадщини на території Ленінградської області.

Що відомо про нові БпЛА на озброєнні українських військових

За інформацією заступника глави Міноборони, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тільки від початку цього року відомством було схвалено до експлуатації українськими військовими більше 40 різних видів озброєнь.

Кодифікація - тобто допуск зразка ОВТ до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO - дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробника для підрозділів Сил оборони України, - зазначає Гаврилюк. Поширити

Він підкреслив, що серед нових розробок, які вже надійшли на озброєння ЗСУ, САУ, міномети, спеціалізовані транспортні засоби, БПЛА.

Зокрема, як наголосив Гаврилюк, тільки протягом січня українські військові отримали для використання 8 різних модернізованих моделей БпЛА.

Окрім цього в Україні розробили 8 нових типів боєприпасів для дронів.

У переліку допущених до експлуатації в українському війську зразків також є техніка іноземного виробництва. Зокрема, британська 155-міліметрова самохідна артилерійська установка, 120-міліметровий самохідний міномет польського виробництва (на шасі БТР ), - підкреслив Гаврилюк. Поширити

Сказано, що прийнято також два типи рятувальних парашутів вітчизняного виробництва, які замінять парашутні рятувальні системи радянської розробки.