В Госспецсвязи предупредили о новой киберугрозе для ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

В Госспецсвязи предупредили о новой киберугрозе для ВСУ

Госспецсвязи
Хакеры
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Российская кибергруппировка пытается получить доступ к компьютерам украинских военнослужащих с целью похищения документов. Это может произойти с помощью мессенджера Signal.

Российские хакеры атакуют ВСУ через Signal

Вражеские кибергруппы активизировались в последнее время по поводу взлома Signal военных Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В ведомстве отмечают, что зафиксировали повышенную активность группировки UAC-0184, которая пытается получить доступ к компьютерам военнослужащих с целью похищения документов и данных мессенджеров.

Злоумышленники используют популярные мессенджеры, социальные сети и другие платформы для знакомств и общения для распространения вредоносных программ.

Хакеры применяют сопроводительные сообщения-приманки, а именно документы об открытии исполнительного производства или уголовного дела, видео боевых действий, а также запрос на знакомство.

Помимо этого злоумышленники сбрасывают файлы или архивы с просьбой помочь в их открытии или обработке. Среди прочего используются вредоносные программы, в частности для похищения и выгрузки данных с компьютера, в частности сообщений и контактных данных мессенджера Signal, который достаточно популярен среди военных.

В Госспецсвязи сообщили, что хакеры будут продолжать совершенствовать способы доставки вредоносных программ через мессенджеры, и любая опрометчивая онлайн-активность военнослужащего облегчает злоумышленникам определение приоритетных целей для атак.

Активность российских хакеров: что известно

Киберпреступники из РФ постоянно пытаются атаковать заграницей, за что против Кремля вводят санкции страны Запада. В январе сообщалось, что хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к аккаунтам руководителей Microsoft.

Позже в Microsoft сообщали, что хакеры из России, Китая и Ирана используют инструменты OpenAI, чтобы отточить свои навыки и обмануть свои цели.

Недавно российская хакерская группа Cyber Army Russia Reborn устроила DDoS-атаки на правительственные сайты Словении, а также сайт президента страны.

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