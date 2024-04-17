У Держспецзв'язку попередили про нову кіберзагрозу для ЗСУ

Російське кіберугруповання намагається отримати доступ до комп'ютерів українських військовослужбовців з метою викрадення документів. Це може статися за допомогою месенджера Signal.

Російські хакери атакують ЗСУ через Signal

Ворожі кібергрупи активізувалися останнім часом щодо зламу Signal військових Збройних сил України.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

У відомстві зазначають, що зафіксували підвищену активність угруповання UAC-0184, яке намагається отримати доступ до комп'ютерів військовослужбовців з метою викрадення документів і даних месенджерів.

Зловмисники використовують популярні месенджери, соціальні мережі та інші платформи для знайомств і спілкування з метою поширення шкідливих програм.

Хакери застосовують супровідні повідомлення-приманки, а саме документи про відкриття виконавчого провадження або кримінальної справи, відео бойових дій, а також запит на знайомство.

Крім цього зловмисники скидають файли або архіви з проханням допомогти в їх відкритті або ж обробці. Серед іншого використовуються шкідливі програми, зокрема для викрадення та вивантаження даних із комп'ютера, зокрема повідомлень і контактних даних месенджера Signal, який є доволі популярним серед військових. Поширити

У Держспецзв'язку повідомили, що хакери продовжуватимуть удосконалювати способи доставлення шкідливих програм через месенджери, і будь-яка необачна онлайн-активність військовослужбовця полегшує зловмисникам визначення пріоритетних цілей для атак.

Активність російських хакерів: що відомо

Кіберзлочинці з РФ постійно намагаються атакувати установи за кордоном, за що проти Кремля вводять санкції країни Заходу. У січні повідомлялося, що хакери з групи Midnight Blizzard отримали доступ до облікових записів керівників Microsoft.

Пізніше в Microsoft повідомляли, що хакери з Росії, Китаю та Ірану використовують інструменти OpenAI, щоб відточити свої навички та обдурити свої цілі.

А нещодавно російська хакерська група Cyber Army Russia Reborn влаштувала DDoS-атаки на урядові сайти Словенії, а також сайт президента країни.