В Греции задержан агент РФ — шпионил за военной техникой для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Греции задержан агент РФ — шпионил за военной техникой для Украины

шпион
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Источник:  The Guardian

Греческая полиция задержала мужчину в порту Александруполис за фотографирование конвоев, предназначенных для Украины, по заказу российской разведки.

Главные тезисы

  • В Греции был задержан агент РФ, который фотографировал конвои военной техники, предназначенной для Украины.
  • Подозреваемый грек грузинского происхождения действовал по указанию другого лица, передавая фото- и видеоматериалы через зашифрованное приложение.
  • Полиция установила, что подозреваемый, ранее назвавший себя маляром, шпионил за военными колоннами, направлявшимися в Украину.

В Греции задержан агент российского ГРУ

29 апреля во время совместной операции полиции и Национальной разведывательной службы Греции был арестован мужчина, подозреваемый в шпионаже на российское ГРУ. 2 мая подозреваемого доставили в суд.

Полиция арестовала мужчину в стратегически важном порту Александруполис. Как отмечает AP News, порт является ключевым логистическим центром для операций США и НАТО, способствуя перемещению военного оборудования для поддержки Украины и государств-членов НАТО в Восточной Европе.

Согласно данным полиции, подозреваемым оказался 59-летний грек грузинского происхождения, который "признался в фото- и видеофиксации военной техники, действуя по указанию другого лица, которому он передавал отснятый материал через зашифрованное приложение".

Мужчина, ранее назвавшийся маляром, шпионил за военными колоннами, направлявшимися в Украину, о чем свидетельствуют найденные в его телефоне видеозаписи.

Источник AFP в полиции также добавил, что подозреваемый, в молодости служивший в российской армии, вероятно, завербовал российское ГРУ с помощью посредника, хотя мужчина заявил полиции, что отказался от денег и присылал материалы добровольно.

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