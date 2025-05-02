В Греции задержан агент РФ — шпионил за военной техникой для Украины

Греческая полиция задержала мужчину в порту Александруполис за фотографирование конвоев, предназначенных для Украины, по заказу российской разведки.
Главные тезисы
- В Греции был задержан агент РФ, который фотографировал конвои военной техники, предназначенной для Украины.
- Подозреваемый грек грузинского происхождения действовал по указанию другого лица, передавая фото- и видеоматериалы через зашифрованное приложение.
- Полиция установила, что подозреваемый, ранее назвавший себя маляром, шпионил за военными колоннами, направлявшимися в Украину.
В Греции задержан агент российского ГРУ
29 апреля во время совместной операции полиции и Национальной разведывательной службы Греции был арестован мужчина, подозреваемый в шпионаже на российское ГРУ. 2 мая подозреваемого доставили в суд.
Полиция арестовала мужчину в стратегически важном порту Александруполис. Как отмечает AP News, порт является ключевым логистическим центром для операций США и НАТО, способствуя перемещению военного оборудования для поддержки Украины и государств-членов НАТО в Восточной Европе.
Согласно данным полиции, подозреваемым оказался 59-летний грек грузинского происхождения, который "признался в фото- и видеофиксации военной техники, действуя по указанию другого лица, которому он передавал отснятый материал через зашифрованное приложение".
Источник AFP в полиции также добавил, что подозреваемый, в молодости служивший в российской армии, вероятно, завербовал российское ГРУ с помощью посредника, хотя мужчина заявил полиции, что отказался от денег и присылал материалы добровольно.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-