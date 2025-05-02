У Греції затримали агента РФ — шпигував за військовою технікою для України
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У Греції затримали агента РФ — шпигував за військовою технікою для України

затримання
Джерело:  The Guardian

Грецька поліція затримала чоловіка у порту Александруполіс за фотографування конвоїв, призначених для України, на замовлення російської розвідки.

Головні тези:

  • Грецька поліція затримала агента, який шпигував за військовою технікою для України на замовлення російської розвідки.
  • Затриманий чоловік фотографував конвої військової техніки, яка прямувала в Україну через стратегічно важливий порт Александруполіс.
  • Підозрюваний, грек грузинського походження, заявив, що діяв за вказівкою іншої особи, передаючи фото- та відеоматеріали через зашифрований додаток.

У Греції затримали агента російського ГРУ

29 квітня під час спільної операції поліції та Національної розвідувальної служби Греції було заарештовано чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві на російське ГРУ. 2 травня підозрюваного доставили до суду.

Поліція заарештувала чоловіка у стратегічно важливому порту Александруполіс. Як зазначає AP News, порт є ключовим логістичним центром для операцій США та НАТО, сприяючи переміщенню військового обладнання для підтримки України та держав-членів НАТО у Східній Європі.

Згідно з даними поліції, підозрюваним виявився 59-річний грек грузинського походження, який "зізнався у фото- та відеофіксації військової техніки, діючи за вказівкою іншої особи, якій він передавав знятий матеріал через зашифрований додаток".

Чоловік, який раніше назвався маляром, шпигував за військовими колонами, що прямували в Україну, про що свідчать знайдені у його телефоні відеозаписи.

Джерело AFP в поліції також додало, що підозрюваного, який у молодості служив у російській армії, ймовірно, завербувало російське ГРУ за допомогою посередника, хоча чоловік заявив поліції, що відмовився від грошей і надсилав матеріали добровільно.

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