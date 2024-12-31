В пригороде Афин полиция совершила рейд на эксклюзивную вечеринку и задержала двоюродную сестру президента Азербайджана Ильхама Алиева Иззат Ханим Джавадову, работающую диджеем.
Главные тезисы
- Двоюродная сестра президента Азербайджана была задержана в Греции на вечеринке по подозрению в распространении наркотиков.
- В результате рейда полиции 13 человек были задержаны, включая Иззат Ханим Джавадову, известную как Mikaela Jav.
- Иззат Ханим Джавадова и еще 9 человек должны предстать перед судом по обвинениям в незаконном обороте и употреблении наркотиков.
- Двоюродная сестра президента в прошлом помогала отмывать деньги азербайджанским властям и была разоблачена на предложениях взяток.
- Джавадова известна как диджейка Mikaela Jav, ее проблемы с законом связаны с помощью в отмывании денег и обвинениями в участии в незаконном обороте наркотиков.
Что известно о задержании двоюродной сестры Ильхама Алиева на вечеринке в пригороде Афин
Отмечается , что Иззат Ханим Джавадову, известную под фамилией Mikaela Jav, задержали по подозрению в распространении наркотиков.
По информации полиции Греции, в ходе рейда всего было задержано 13 человек.
Отмечается, что вечеринка проходила на роскошной вилле в Каливии.
Во время обыска организатор вечеринки был найден в спальне вместе с 45 пакетами кокаина, экстази и кристаллического метамфетамина. Также там находился сейф, в котором хранилось 43 тысячи евро.
По информации собеседника журналистов издания в греческой полиции, среди других лиц был задержан и Иззат Ханим Джавадов.
Она и еще 9 задержанных должны предстать перед судом в четверг, 2 января по обвинениям в незаконном обороте и употреблении наркотиков.
Трем сотрудникам полиции, охраняющим виллу, обвинения пока не выдвигают, поскольку продолжается расследование.
Джавадова — дочь покойного дяди Ильхама Алиева Джалала, у которой есть британское гражданство. В своих соцсетях она показывает, что часто работает диджейкой на Ибице.
Что известно о проблемах двоюродной сестры Ильхама Алиева с законом
По информации Нацагентства по борьбе с преступностью Великобритании, Джавадома вместе со своим супругом Сулейманом Джавадовым помогли отмыть 4 млн фунтов стерлингов азербайджанских властей.
Кроме этого, в 2018 году администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева разоблачили на предложениях взяток представителям Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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