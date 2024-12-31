У передмісті Афін поліція здійснила рейд на ексклюзивну вечірку і затримала двоюрідну сестру президента Азербайджану Ільхама Алієва Іззат Ханим Джавадову, яка працює діджеєм.
Головні тези:
- Двоюрідна сестра президента Азербайджану Ільхама Алієва була затримана на вечірці в Греції за підозрою у розповсюдженні наркотиків.
- Під час рейду поліції було знайдено кокаїн, екстазі та інші наркотики у спальні організатора вечірки.
- Затримані особи, включаючи Іззат Ханим Джавадову, мають з’явитися перед судом за звинуваченнями у незаконному обігу та вживанні наркотиків.
Що відомо про затримання двоюрідної сестри Ільхама Алієва на вечірці у передмісті Афін
Зазначається, що Іззат Ханим Джавадову, відому під призвищем Mikaela Jav, затримали за підозрою у розповсюдженні наркотиків.
За інформацією поліції Греції, в ході рейду усього було затримано 13 осіб.
Зазначається, що вечірка проходила на розкішній віллі в місті Калівія.
Під час обшуку організатора вечірки було знайдено у спальні разом із 45 пакетами кокаїну, екстазі та кристалічного метамфетаміну. Також там знаходився сейф, у якому зберігалось 43 тис євро.
За інформацією співрозмовника журналістів видання у грецькій поліції, серед інших осіб було затримано і Іззат Ханим Джавадову.
Вона та ще 9 затриманих осіб мають постати перед судом у четвер, 2 січня за звинуваченнями у незаконному обігу і вживанні наркотиків.
Трьом співробітникам поліції, які охороняли віллу, звинувачення поки не висувають, оскільки триває розслідування.
Джавадова — донька покійного дядька Ільхама Алієва Джалала, яка має британське громадянство. У своїх соцмережах вона показує, що часто працює діджейкою на Ібіці.
Що відомо про проблеми двоюрідної сестри Ільхама Алієва із законом
За інформацією Нацагентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Джавадома разом зі своїм чоловіком Сулейманом Джавадовим допомогли відмити 4 млн фунтів стерлінгів азербайджанської влади.
Окрім цього у 2018 році адміністрацію президента Азербайджану Ільхама Алієва викрили на пропозиціях хабарів представникам Парламентській асамблеї Ради Європи.
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