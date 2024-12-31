У передмісті Афін поліція здійснила рейд на ексклюзивну вечірку і затримала двоюрідну сестру президента Азербайджану Ільхама Алієва Іззат Ханим Джавадову, яка працює діджеєм.

Що відомо про затримання двоюрідної сестри Ільхама Алієва на вечірці у передмісті Афін

Зазначається, що Іззат Ханим Джавадову, відому під призвищем Mikaela Jav, затримали за підозрою у розповсюдженні наркотиків.

За інформацією поліції Греції, в ході рейду усього було затримано 13 осіб.

Зазначається, що вечірка проходила на розкішній віллі в місті Калівія.

Іззат Ханим Джавадова

Під час обшуку організатора вечірки було знайдено у спальні разом із 45 пакетами кокаїну, екстазі та кристалічного метамфетаміну. Також там знаходився сейф, у якому зберігалось 43 тис євро.

За інформацією співрозмовника журналістів видання у грецькій поліції, серед інших осіб було затримано і Іззат Ханим Джавадову.

Вона та ще 9 затриманих осіб мають постати перед судом у четвер, 2 січня за звинуваченнями у незаконному обігу і вживанні наркотиків.

Трьом співробітникам поліції, які охороняли віллу, звинувачення поки не висувають, оскільки триває розслідування.

Джавадова — донька покійного дядька Ільхама Алієва Джалала, яка має британське громадянство. У своїх соцмережах вона показує, що часто працює діджейкою на Ібіці.

Що відомо про проблеми двоюрідної сестри Ільхама Алієва із законом

За інформацією Нацагентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Джавадома разом зі своїм чоловіком Сулейманом Джавадовим допомогли відмити 4 млн фунтів стерлінгів азербайджанської влади.

Окрім цього у 2018 році адміністрацію президента Азербайджану Ільхама Алієва викрили на пропозиціях хабарів представникам Парламентській асамблеї Ради Європи.