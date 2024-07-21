В Грузии допрашивают добровольцев, воевавших на стороне Украины против РФ
Категория
Мир
Дата публикации

В Грузии допрашивают добровольцев, воевавших на стороне Украины против РФ

грузинские добровольцы
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Источник:  SOVA

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии начала активно вызывать на допросы грузинских добровольцев, защищавших Украину от агрессии РФ в рядах ВСУ.

Главные тезисы

  • Грузинские власти допрашивают добровольцев, вставших на защиту Украины.
  • Допросы добровольцев в Грузии носят политический характер и связаны с военно-политической ситуацией в регионе.
  • Грузия должна готовиться к возможному новому наступлению России.
  • Грузинские добровольцы заявляют о преданности своей родине и выразили готовность бороться за свободу до последнего вздоха.

Пророссийские власти Грузии выполняют очередной приказ Кремля

Как удалось узнать журналистам, в Тбилисском городском суде уже прошел допрос Лаши Чигладзе, который является не только активистом "Антиоккупационного движения", но стал на защиту Украины после вторжения России.

Мне сказали, что год назад было начато следствие в связи с государственным переворотом, и были какие-то вопросы об этом... (спрашивали), когда уехал, когда приехал из Украины. Были общие вопросы, — рассказал доброволец.

По словам адвоката Лаша Ткешеладзе, это дело, которое он назвал "абсурдным", де-факто является политическим.

Оно не имеет никакого отношения к закону, и Лашу сегодня вызвали из-за того, что он боролся в Украине против России, — подчеркнул юрист.

Журналистам также удалось узнать о том, что Чигладзе проходит по делу о сговоре с целью свержения власти.

Более того, о вызове на допрос сообщил еще один грузинский доброволец Надым Хмаладзе.

Меня, Надыма Хмаладзе, СГБ вызывает по статьям о государственном перевороте и терроризме, — рассказал он в сети.

Грузия должна готовиться к новой войне с РФ

Недавно команда Online.UA пообщалась с грузинским добровольцем и воином Международного легиона ГУР Ратти "Викингом" Бурдули.

В интервью он озвучил важное предупреждение своим соотечественникам.

Как считает боец, у Грузии осталось 3 года максимум, чтобы с нуля отстроить армию и подготовиться к новому наступлению российских оккупантов.

"Викинг" не скрывает, что готов воевать до последнего дыхания за свою родину, однако никогда не вытерпит жизни в рабстве.

Наша история — всегда война. Никогда не было даже 20 лет мира в Грузии за последние 4000 лет. Но мы всегда воевали за свободу. И нужно это запомнить Грузии, — подчеркнул воин.

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