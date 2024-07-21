У Грузії допитують добровольців, які воювали на боці України проти РФ
Категорія
Світ
Дата публікації

У Грузії допитують добровольців, які воювали на боці України проти РФ

грузинські добровольці
Джерело:  SOVA

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії почала активно викликати на допити грузинських добровольців, які захищали Україну від агресії РФ у лавах ЗСУ.

Головні тези:

  • Грузинська влада допитує добровольців, які стали на захист України.
  • Допити добровольців у Грузії мають політичний характер та пов'язані з військово-політичною ситуацією в регіоні.
  • Грузія повинна готуватися до можливого нового наступу Росії.
  • Грузинські добровольці заявляють про відданість своїй батьківщині та висловили готовність боротися за свободу до останнього подиху.

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Як вдалося дізнатися журналістам, у Тбіліському міському суді уже пройшов допит Лаші Чігладзе, який є не лише активістом "Антиокупаційного руху", але й став на захист України після вторгнення Росії.

Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання, — розповів доброволець.

За словами адвоката Лаша Ткешеладзе, ця справа, яку він назвав “абсурдною”, де-факто є політичною.

Вона не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії, — наголосив юрист.

Журналістам також вдалося дізнатися про те, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Ба більше, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм, — розповів він у мережі.

Грузія повинна готуватися до нової війни з РФ

Нещодавно команда Online.UA поспілкувалася з грузинським добровольцем та воїном Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінгом" Бурдулі.

Під час інтерв’ю він озвучив важливе попередження своїм співвітчизникам.

Як вважає боєць, у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового наступу російських окупантів.

“Вікінг” не приховує, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.

Наша історія — завжди війна. Ніколи не було навіть 20 років миру в Грузії останні 4000 років. Але ми завжди воювали за свободу. І треба це запам'ятати Грузії, — наголосив воїн.

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