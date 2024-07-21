У Грузії допитують добровольців, які воювали на боці України проти РФ

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії почала активно викликати на допити грузинських добровольців, які захищали Україну від агресії РФ у лавах ЗСУ.

Проросійська влада Грузії виконує черговий наказ Кремля

Як вдалося дізнатися журналістам, у Тбіліському міському суді уже пройшов допит Лаші Чігладзе, який є не лише активістом "Антиокупаційного руху", але й став на захист України після вторгнення Росії.

Мені сказали, що рік тому було розпочато слідство у зв'язку з державним переворотом, і були якісь запитання про це... (Запитували), коли виїхав, коли приїхав з України. Були загальні запитання, — розповів доброволець. Поширити

За словами адвоката Лаша Ткешеладзе, ця справа, яку він назвав “абсурдною”, де-факто є політичною.

Вона не має жодного відношення до закону, і Лашу сьогодні викликали тому, що він боровся в Україні проти Росії, — наголосив юрист. Поширити

Журналістам також вдалося дізнатися про те, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.

Ба більше, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.

Мене, Надима Хмаладзе, СДБ викликає за статтями про державний переворот і тероризм, — розповів він у мережі. Поширити

Грузія повинна готуватися до нової війни з РФ

Нещодавно команда Online.UA поспілкувалася з грузинським добровольцем та воїном Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінгом" Бурдулі.

Під час інтерв’ю він озвучив важливе попередження своїм співвітчизникам.

Як вважає боєць, у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового наступу російських окупантів.

“Вікінг” не приховує, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.