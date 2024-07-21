У Грузії допитують добровольців, які воювали на боці України проти РФ

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії почала активно викликати на допити грузинських добровольців, які захищали Україну від агресії РФ у лавах ЗСУ.
Головні тези:
- Грузинська влада допитує добровольців, які стали на захист України.
- Допити добровольців у Грузії мають політичний характер та пов'язані з військово-політичною ситуацією в регіоні.
- Грузія повинна готуватися до можливого нового наступу Росії.
- Грузинські добровольці заявляють про відданість своїй батьківщині та висловили готовність боротися за свободу до останнього подиху.
Проросійська влада Грузії виконує черговий наказ Кремля
Як вдалося дізнатися журналістам, у Тбіліському міському суді уже пройшов допит Лаші Чігладзе, який є не лише активістом "Антиокупаційного руху", але й став на захист України після вторгнення Росії.
За словами адвоката Лаша Ткешеладзе, ця справа, яку він назвав “абсурдною”, де-факто є політичною.
Журналістам також вдалося дізнатися про те, що Чігладзе проходить у справі про змову з метою повалення влади.
Ба більше, про виклик на допит повідомив ще один грузинський доброволець Надим Хмаладзе.
Грузія повинна готуватися до нової війни з РФ
Нещодавно команда Online.UA поспілкувалася з грузинським добровольцем та воїном Міжнародного легіону ГУР Ратті "Вікінгом" Бурдулі.
Під час інтерв’ю він озвучив важливе попередження своїм співвітчизникам.
Як вважає боєць, у Грузії залишилося 3 роки максимум, щоб з нуля відбудувати армію і підготуватися до нового наступу російських окупантів.
“Вікінг” не приховує, що готовий битися до останнього подиху за свою батьківщину, однак ніколи не витерпить життя в рабстві.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-