В конце осени 2021 года местные рыбаки нашли табличку с записями на неизвестном языке в районе озера Башплеми на территории Грузии.

Что известно о загадочной табличке с неизвестным языком

Отмечается, что группа грузинских археологов подтвердила, что обнаруженные образцы письменности никогда ранее не документировались.

На табличке отчеканены 39 различных символов, которые используются в 60 надписях из семи строк, записанных слева направо.

При этом каждый отчеканенный символ начинается как серия отверстий, сделанных конусообразным сверлом и соединенных в лавные линии гладким круглым инструментом.

В настоящее время у ученых нет данных о том, кем и когда была сделана эта табличка.

Найденная в Грузии табличка с неизвестным языком

Предполагается, что табличка может символизировать список трофеев, полученных во время военной кампании. Также это может быть описание какого-либо строительства или фиксация "дара" богам.

По результатам проведенного анализа удалось установить, что, скорее всего, табличка была создана из местного базальта в бронзовые сутки.

Хотя обнаруженные буквы никогда раньше не встречались, они похожи на письмена с Ближнего Востока и нерасшифрованные символы из дохристианской Грузии.

Потому ученые считают, что причины сомневаться в подлинности таблички нет.

Кто мог сделать надписи на неизвестном языке на табличке

Письменные записи, обнаруженные в регионе, доходят до списка священнослужителей, участвовавших в соборе в начале VI века, то есть, до начала распространения христианства здесь.

Кроме того, археологи обнаружили свидетельство существования поселения и металлообработки в возрасте тысячи лет, здесь же были найдены человеческие останки.

За пределами региона Дманиси древние территории Грузии были плавильным котлом культур, оставивших свой след в разных письменностях.

Эпиграфы, написанные на греческом, иврите, арамейском и среднеперсидском языках, были обнаружены в древней столице Мцхета, в 20 километрах от Тбилиси.

В то же время греческие и римские авторы рассказывали о древней письменности, которой пользовался народ Колхиды, это земли к востоку от Черного моря, которые были местом назначения знаменитых аргонавтов.

Следов этой письменности не сохранилось, но некоторые ученые считают, что хитроумные метки на древней керамике, найденной на западе Грузии, являются следами колхидской письменности.

Формы букв на табличке напоминают символы Ближнего Востока, но отражают и печати бронзовых и железных суток, обнаруженные в Грузии. Исследователи отмечают, что знаки также напоминают протокартвельское письмо — язык, давший начало современным диалектам и языкам региона.