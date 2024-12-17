Наприкінці осені 2021 року місцеві рибалки знайшли табличку із записами невідомою мовою в районі озера Башплемі на території Грузії.

Що відомо про загадкову табличку з невідомою мовою

Зазначається, що наразі група грузинських археологів підтвердила, що виявлені зразки писемності ніколи раніше не документувались.

На табличці викарбовано 39 різних символів, які використовуються у у 60 написах з семи рядків, записаних зліва направо.

При цьому кожен викарбований символ починається як серія отворів, що були зроблені конусоподібним свердлом і з’єднані у лавні лінії гладким круглим інструментом.

Наразі науковці не мають даних про те, ким і коли була зроблена ця табличка.

Знайдена у Грузії табличка з невідомою мовою

Припускається, що табличка може символізувати список трофеїв, здобутих під час військової кампанії. Також це може бути опис якогось будівництва або фіксація “дару” богам.

За результатами проведеного аналізу вдалось встановити, що скоріш за все, табличку було створено з місцевого базальту у бронзову добу.

Хоч виявлені літери і ніколи раніше не зустрічались, вони схожі на письмена з Близького Сходу та нерозшифровані символи з дохристиянської Грузії.

Тому вчені вважають, що причини сумніватися в справжності таблички немає.

Хто міг зробити написи невідомою мовою на табличці

Письмові записи, виявлені в регіоні, сягають списку священнослужителів, які брали участь у соборі на початку VI століття, тобто, до початку поширення християнства тут.

Крім того, археологи виявили свідчення існування поселення та металообробки віком тисячі років, тут же було знайдено людські останки.

За межами регіону Дманісі стародавні території Грузії були плавильним котлом культур, які залишили свій слід у різних писемностях.

Епіграфи, написані грецькою, івритом, арамейською та середньоперсидською мовами, були виявлені в стародавній столиці Мцхета, за 20 кілометрів від Тбілісі.

Водночас грецькі та римські автори розповідали про давню писемність, якою користувався народ Колхіди, це землі на схід від Чорного моря, які були місцем призначення знаменитих аргонавтів.

Слідів цієї писемності не збереглося, але деякі вчені вважають, що хитромудрі мітки на стародавній кераміці, знайденій на заході Грузії, є слідами колхідської писемності.

Форми букв на табличці нагадують символи Близького Сходу, але відображають і печатки бронзової та залізної доби, виявлені в Грузії. Дослідники зазначають, що знаки також нагадують протокартвельське письмо — мову, яка дала початок сучасним діалектам та мовам регіону.