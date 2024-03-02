В ГУР назвали причины взрыва на электроподстанции в Екатеринбурге
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР назвали причины взрыва на электроподстанции в Екатеринбурге

Взрыв
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, взрывы на объектах критической инфраструктуры в России лежат у властей страны-агрессорки.

Что в ГУР говорят о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге

В них продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России - это ответственность власти России, - отмечает Юсов.

Он подчеркнул, что среди российских граждан также есть противники действующей преступной кремлевской власти.

На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима, - объясняет представитель ГУР.

Что известно о последствиях взрыва на электроподстанции в Екатеринбурге

По информации РосСМИ, в ночь на 2 марта в Екатеринбурге, вероятно произошел взрыв на электроподстанции, питающей оборонительные предприятия страны-агрессорки.

Государственные российские СМИ писали, что якобы взрыв произошел на Шефской улице вблизи подстанции "Калининская".

Подконтрольные Кремлю СМИ уже заявили, что причиной взрыва якобы стало короткое замыкание, из-за чего был поврежден один из трансформаторов.

Однако пользователи сети распространяют информацию о том, что вблизи подстанции обнаружено самодельное взрывное устройство.

Подстанция дает электроэнергию для трех российских оборонных заводов.

Другие Telegram-каналы пишут, что питающие электроподстанция заводы работают в области металлургии, цементной промышленности и подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

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