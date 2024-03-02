По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, взрывы на объектах критической инфраструктуры в России лежат у властей страны-агрессорки.
Что в ГУР говорят о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге
Он подчеркнул, что среди российских граждан также есть противники действующей преступной кремлевской власти.
Что известно о последствиях взрыва на электроподстанции в Екатеринбурге
По информации РосСМИ, в ночь на 2 марта в Екатеринбурге, вероятно произошел взрыв на электроподстанции, питающей оборонительные предприятия страны-агрессорки.
Государственные российские СМИ писали, что якобы взрыв произошел на Шефской улице вблизи подстанции "Калининская".
Подконтрольные Кремлю СМИ уже заявили, что причиной взрыва якобы стало короткое замыкание, из-за чего был поврежден один из трансформаторов.
Однако пользователи сети распространяют информацию о том, что вблизи подстанции обнаружено самодельное взрывное устройство.
Подстанция дает электроэнергию для трех российских оборонных заводов.
Другие Telegram-каналы пишут, что питающие электроподстанция заводы работают в области металлургии, цементной промышленности и подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.
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