За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, вибухи на об'єктах критичної інфраструктури в Росії лежать на владі країни-агресорки.

Що у ГУР кажуть про вибух на електропідстанції в Єкатеринбурзі

У них продовжується деградація інфраструктури. Те, що вибухає у Росії, - це відповідальність влади Росії, - зазначає Юсов. Поширити

Він підкреслив, що серед російських громадян також є противники діючої злочинної кремлівської влади.

На території Росії є справді небайдужі громадяни, які не можуть миритися з путінською диктатурою і роблять все можливе для того, щоб власну територію і країну звільнити швидше в єдиний законний спосіб від кривавого путінського режиму, - пояснює представник ГУР. Поширити

Що відомо про наслідки вибуху на електропідстанції в Єкатеринбурзі

За інформацією РосЗМІ, вніч на 2 березня в Єкатеринбурзі, ймовірно стався вибух на електропідстанції, яка живить оборонні підприємства країни-агресорки.

Державні російські ЗМІ писали, що нібито вибух стався на вулиці Шефській поблизу підстанції "Калінінская".

Підконтрольні Кремлю ЗМІ вже заявили, що причиною вибуху нібито стало коротке замикання, через що було пошкоджено один з трансформаторів.

Однак користувачі мережі поширюють інформацію про те, що поблизу підстанції було виявлено саморобний вибуховий пристрій.

Зазначається також, що підстанція дає електроенергію для трьох російських оборонних заводів.

Інші Telegram-канали пишуть, що заводи, які живить електропідстанція, працюють у галузі металургії, цементної промисловості та підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.