У Севастополі та Євпаторії лунають потужні вибухи. Що відомо

В тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. В місті оголошено повітряну тривогу.

Що відомо про вибухи в Криму

Згідно з даними місцевих Telegram-каналів , повітряну тривогу в місті оголосили о 14:34. Зокрема в місті пролунав гучний вибух, а над Севастопольською бухтою видніється димова завіса.

За словами очевидців, пролунало щонайменше п'ять вибухів. Тим часом так званий "губернатор" тимчасової окупаційної влади Росії Михайло Развожаєв стверджує про роботу протиповітряної оборони.

В Євпаторії, а також Сакському районі активно працює протиповітряна оборона росіян. В небі видніється дим. Також повідомляється про влучання в районі.

Місцеві стверджують про те, що окупанти РФ, нібито, збили 8 ракет над Чорним морем.

Очевидці заявляють про проліт по військовій базі у Гвардійському Сімферопольського району. Тим часом протичовновий літак Бе-12 патрулює вздовж західного узбережжя Криму.

Тим часом Развожаєв стверджує про те, що дим у районі Севастопольської та Південної бухт, нібито, є табельним засобом маскування.

"АТЕШ" повідомляє, що в Севастополі кудись їдуть швидкі. Тим часом інші Telegram-канал повідомляють про чергові вибухи в центрі місті, втім, не такі гучні, як попередні.

Новина доповнюється...