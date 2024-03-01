В Севастополе и Евпатории раздаются мощные взрывы. Что известно

Во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. В городе объявлена воздушная тревога.

Что известно о взрывах в Крыму

Согласно данным местных Telegram-каналов, воздушную тревогу в городе объявили в 14:34. В частности, в городе раздался громкий взрыв, а над Севастопольской бухтой виднеется дымовой занавес.

По словам очевидцев, раздалось по меньшей мере пять взрывов. Между тем так называемый "губернатор" временных оккупационных властей России Михаил Развожаев утверждает о работе противовоздушной обороны.

В Евпатории, а также в Сакском районе активно работает противовоздушная оборона россиян. В небе виднеется дым. Также сообщается о попадании в районе.

Местные утверждают о том, что оккупанты РФ якобы сбили 8 ракет над Черным морем.

Очевидцы заявляют о пролете по военной базе в Гвардейском Симферопольском районе. Тем временем противолодочный самолет Бе-12 патрулирует вдоль западного побережья Крыма.

Тем временем Развожаев утверждает о том, что дым в районе Севастопольской и Южной бухт якобы является табельным средством маскировки.

"АТЕШ" сообщает, что в Севастополе куда-то едут скорые. Между тем другие Telegram-канал сообщают об очередных взрывах в центре города, впрочем, не столь громких, как предыдущие.

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