В ГУР объяснили влияние освобожденных "вышек Бойко" на ситуацию в Черном море
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР объяснили влияние освобожденных "вышек Бойко" на ситуацию в Черном море

ГУР
Вышки
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Россияне лишились возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше в акватории Черного моря после того, как ВСУ освободили так называемые "вышки Бойко".

Освобождение Украиной "вышек Бойко" изменило ситуацию в Черном море

Теперь враждебная зона влияния сузилась.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в программе "Храбрые сердца".

Сегодня вышки используются напрямую. Мы не будем рассказывать как, но это, конечно, сузило враждебную зону влияния и расширило возможности наших Сил безопасности и обороны, в частности ГУР МО Украины, других составляющих, спецслужб по проведению и реализации последующих успешных операций в акватории Черного моря и, собственно, временно оккупированном Крыму.

Андрей Юсов

Андрей Юсов

Спикер ГУР

Он также отметил, что важным этапом борьбы с Россией в Черном море стала деоккупация острова Змеиный.

После захвата острова на время казалось, что его освобождение было бы невозможным: настолько враг насытил сам остров и личным составом, и средствами огневого поражения, РЕБ, зенитно-ракетными комплексами, средствами, которые угрожали украинскому побережью юга и могли обеспечить дальнейшие действия России, в частности, планирование десантных операций против Украины. И не только Украины. Речь также идет о безопасности Молдовы.

Вышки Бойко: что известно

"Вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.

Россия увлекла их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами.

В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.

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