В ГУР объяснили влияние освобожденных "вышек Бойко" на ситуацию в Черном море

Россияне лишились возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше в акватории Черного моря после того, как ВСУ освободили так называемые "вышки Бойко".
Освобождение Украиной "вышек Бойко" изменило ситуацию в Черном море
Теперь враждебная зона влияния сузилась.
Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в программе "Храбрые сердца".
Он также отметил, что важным этапом борьбы с Россией в Черном море стала деоккупация острова Змеиный.
Вышки Бойко: что известно
"Вышки Бойко" — это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.
Россия увлекла их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.
По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами.
В сентябре 2023 года Украина вернула контроль над "вышками Бойко" в Черном море. В военной разведке спецоперацию назвали очередной пощечиной врагу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-