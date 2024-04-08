У ГУР пояснили вплив звільнених "вишок Бойка" на ситуацію у Чорному морі

Росіяни втратили можливості ведення розвідки у небі, на воді та на суходолі в акваторії Чорного моря після того, як ЗСУ звільнили так звані "вишки Бойка".
Звільнення Україною “вишок Бойка” змінило ситуацію у Чорному морі
Тепер ворожа зона впливу звузилася.
Про це розказав представник ГУР Андрій Юсов у програмі “Хоробрі серця”.
Він також зауважив, що важливим етапом боротьби з Росією у Чорному морі стала деокупація острова Зміїний.
Вишки Бойка: що відомо
"Вишки Бойка" — це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком.
Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС.
За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами.
У вересні 2023 року Україна повернула контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі. У військовій розвідці спецоперацію назвали черговим ляпасом ворогу.
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