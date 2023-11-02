В ГУР отреагировали на ложь Шойгу о F-16 и 20 днях

Скандальный глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, который не может защитить свою страну от ежедневной “бавовны”, пообещал россиянам уничтожить все истребители F-16, которые получит Украина, за 20 дней. ГУР не смогла оставить эту комическую браваду без комментария.
Юсов высмеял новое заявление Шойгу
Как оказалось, приспешнику Путина приснился сон о том, что российская "легендарная ПВО" только за октябрь сбила 37 украинских самолетов и 6 ракет.
Своим бредом он традиционно поделился с россиянами, которые продолжают верить в эту чушь.
Представитель ГУР Андрей Юсов решил прокомментировать новый бред главы Минобороны РФ.
Как иронически отметил представитель украинской разведки, если подсчитать то количество наших самолетов и вооружения, которое оккупанты, по их словам, ликвидировали, то получится, что оружия у Украины чуть ли не больше чем в самой России.
Представитель ГУР обращает внимание на то, что у страны-агрессорки есть серьезные проблемы с той же ПВО, которой она грозится сбивать абсолютно все западные истребители в Украине.
К примеру, российские захватчики начали перемещать средства противовоздушной и противоракетной обороны на другие направления на временно оккупированной территории.
Нельзя также не забывать о том, что "на самой России что-то время от времени хлопает", а значит, им нужно как-то защищать и собственное небо.
Однако, что важно понимать, у россиян еще много систем С-300 и С-400.
Разведка Британии фиксирует новые проблемы РФ по ПВО
По данным британских разведчиков, после потери нескольких ЗРК большой дальности в Украине России придется ослабить свою противовоздушную оборону в других местах.
Вполне возможно, что страна-агрессорка потеряла по меньшей мере четыре пусковые установки ЗРК большой дальности в результате украинских ударов в течение последней недели.
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