У ГУР відреагували на брехню Шойгу про F-16 та 20 днів

Скандальний глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, який не може захистити свою країну від щоденної “бавовни”, пообіцяв росіянам знищити усі винищувачі F-16, які отримає Україна, за 20 днів. ГУР не змогло залишити цю комічну браваду без коментаря.

Юсов висміяв нову заяву Шойгу

Як виявилося, поплічнику Путіна приснився сон про те, що російська "легендарная ПВО" лише за жовтень збила 37 українських літаків та 6 ракет.

Своїми мареннями він традиційно поділився з росіянами, які продовжують вірити у цю нісенітницю.

Представник ГУР Андрій Юсов вирішив прокоментувати нову маячню глави Міноборони РФ.

Як іронічно зазначив речник української розвідки, якщо підрахувати ту кількість наших літаків і озброєння, яку окупанти, за їхніми словами, ліквідували, то вийде, що зброї в України заледве не більше ніж в самої Росії.

Дурень думкою багатіє. Київ вони теж за три дні брати планували, – нагадав Юсов. Поширити

Представник ГУР звертає увагу на те, що країна-агресорка має серйозні проблеми з тією самою ППО, якою вона грозиться збивати абсолютно всі західні винищувачі в Україні.

До прикладу, російські загарбники почали переміщати засоби протиповітряної та протиракетної оборони з інших напрямків на тимчасово окуповану територію.

Не можна також не забувати про те, що "на самій Росії щось час від час вибухає", а отже, їм потрібно якось захищати і власне небо.

Однак, що важливо розуміти, росіяни мають ще багато систем С-300 та С-400.

Розвідка Британії фіксує нові проблеми РФ з ППО

Згідно з даними британських розвідників, після втрати кількох ЗРК великої дальності в Україні Росії доведеться послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.

Цілком можливо, країна-агресорка втратила щонайменше чотири пускові установки ЗРК великої дальності внаслідок українських ударів протягом останнього тижня.