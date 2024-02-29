В ГУР раскрыли подробности удара ВСУ по скоплению российских войск в Еленовке

Удар ВСУ по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области, от которого погибли по меньшей мере 19 оккупантов, в ГУР назвали прекрасно отработанной операцией.

В ГУР обещают продолжать удары по войскам РФ

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире "Свобода.Утро" назвал удар по скоплению военных РФ плановой работой украинских сил безопасности и обороны.

Он добавил, что это не первый подобный удар и подобные операции будут продолжать в будущем.

Разведка на местах, военная разведка работает над тем, чтобы обнаруживать места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация — и нанесен значительный удар врагу. Андрей Юсов Представитель ГУР

Отвечая на вопрос, откуда разведка получает данные по скоплению россиян, или запланированные построения, Юсов сказал, что это комбинированная история.

По его словам, информация получается из нескольких источников, чтобы проверить, соответствует ли она действительности.

Удар ВСУ по россиянам в Еленовке: что известно

Утром 29 февраля Генштаб ВСУ подтвердил удар по скоплению российских войск в Еленовке Донецкой области с помощью украинских реактивных систем залпового огня.

По предварительным данным потери врага в результате удара:

19 мертвых российских оккупантов, в том числе заместитель командира российского военного подразделения,

12 раненых захватчиков, в том числе командир этого подразделения.

Перед этим 21 февраля ВСУ ударили по полигону на оккупированной Херсонщине в момент скопления там россиян. Погибли до 60 захватчиков.

20 февраля ВСУ нанесли удар по полигону россиян в оккупированном селе Трудовское Донецкой области. От удара HIMARS погибли до 67 российских военных, в их числе мог быть и командир.