У ГУР розкрили подробиці удару ЗСУ по скупченню російських військ в Оленівці

Удар ЗСУ по скупченню російських військ в Оленівці на Донеччині, від якого загинуло щонайменше 19 окупантів, у ГУР назвали прекрасно відпрацьованою операцією.
У ГУР обіцяють продовжувати удари по військам РФ
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок" назвав удар по скупченню військових РФ плановою роботою українських сил безпеки й оборони.
Він додав, що це не перший подібний удар, і подібні операції будуть продовжувати у майбутньому.
Відповідаючи на питання, звідки розвідка отримує дані щодо скупчення росіян, або ж заплановані шикування, Юсов сказав, що це комбінована історія.
За його словами, інформація отримується з декількох джерел, аби мати змогу перевірити, чи відповідає вона дійсності.
Удар ЗСУ по росіянам в Оленівці: що відомо
Зранку 29 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив удар по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.
За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару:
19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу,
12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.
Перед цим 21 лютого ЗСУ вдарили по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Загинули до 60 загарбників.
20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону росіян в окупованому селі Трудівське Донецької області. Від удару HIMARS загинули до 67 російських військових, серед них міг бути і командир.
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