У ГУР розкрили подробиці удару ЗСУ по скупченню російських військ в Оленівці
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР розкрили подробиці удару ЗСУ по скупченню російських військ в Оленівці

ЗСУ
Джерело:  Радіо Свобода

Удар ЗСУ по скупченню російських військ в Оленівці на Донеччині, від якого загинуло щонайменше 19 окупантів, у ГУР назвали прекрасно відпрацьованою операцією.

У ГУР обіцяють продовжувати удари по військам РФ

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок" назвав удар по скупченню військових РФ плановою роботою українських сил безпеки й оборони.

Він додав, що це не перший подібний удар, і подібні операції будуть продовжувати у майбутньому.

Розвідка на місцях, військова розвідка працює над тим, щоб виявляти місця скупчення противника, живої сили й техніки. В даній ситуації прекрасно відпрацьована операція, оперативно використана інформація — і завдано значного удару ворогу.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР

Відповідаючи на питання, звідки розвідка отримує дані щодо скупчення росіян, або ж заплановані шикування, Юсов сказав, що це комбінована історія.

За його словами, інформація отримується з декількох джерел, аби мати змогу перевірити, чи відповідає вона дійсності.

Удар ЗСУ по росіянам в Оленівці: що відомо

Зранку 29 лютого Генштаб ЗСУ підтвердив удар по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області за допомогою українських реактивних систем залпового вогню.

За попередніми даними втрати ворога внаслідок удару:

  • 19 мертвих російських окупантів, зокрема заступник командира російського військового підрозділу,

  • 12 поранених загарбників, зокрема командир цього підрозділу.

Перед цим 21 лютого ЗСУ вдарили по полігону на окупованій Херсонщині в момент скупчення там росіян. Загинули до 60 загарбників.

20 лютого ЗСУ завдали удару по полігону росіян в окупованому селі Трудівське Донецької області. Від удару HIMARS загинули до 67 російських військових, серед них міг бути і командир.

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