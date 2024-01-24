В Якутии местные власти в ответ на протесты заблокировали соцсети

Жители нескольких регионов России пожаловались на сбой в работе соцсетей Telegram, WhatsApp и Viber, связывающих с действиями местных властей в ответ на масштабные протесты в Якутии.

Что известно о протестах в Якутии и масштабном сбое в соцсетях

По информации российского Telegram-канала ASTRA, масштабный сбой в соцсетях связывают с протестами в Республике Саха (Якутия), где сотни людей вышли протестовать из-за убийства местного жителя, в котором обвиняют 18-летнего уроженца Таджикистана.

Отмечается, что жалобы на прекращение работы соцсетей начали поступать из Амурской и Орловской областей Хабаровского края, где наибольшее количество людей пожаловалось на прекращение работы соцсетей, Якутии и Новосибирской области.

О проблемах с работой Telegram, WhatsApp и Viber сообщали также жители Москвы, других российских городов и регионов.

При этом, как отмечает издание, все услуги работают при наличии VPN.

В то же время замминистра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов заявил, что в настоящее время все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме.

По его словам, в работе соцсетей якобы был сбой, ведутся согласованные с "Роскомнадзором" профилактические работы.

В то же время все эти сбои связывают именно с протестами - сегодня на несколько площадей Якутска (столицы Республики) вышли десятки людей, которых возмутило убийство 26-летнего земляка.

Как отмечает ресурс, к митингующим вышли заместитель министра внутренних дел Владимир Арбузов и заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь. По их словам, подозреваемый задержан.

Он такой же гражданин России, как вы… Мужики, чего собрались? – заявил перед собравшимися Лебедь. Поделиться

Как реагирует на события кремлевская пропаганда

При этом подконтрольные Кремлю пропагандистские издания заявляют о якобы искусственном раздувании протестов на фоне "антимигрантских настроений".

В этом обвинили иностранцев – мол, неизвестные в мессенджерах призвали "обратить внимание на инцидент" и выйти на протест.

Механика раскрутки протеста очевидно указывала на работу из-за границы. МВД обратилось к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации и напомнило об ответственности за участие в незаконных акциях, – заявляют кремлевские пропагандисты. Поделиться

Глава республики Айсен Николаев дал поручение ужесточить меры общественной безопасности, а также усилить контроль над мигрантами. С аналогичным обращением выступили участники так называемой СВО-россияне, воевавшие против Украины.

Пропагандисты утверждают, что "попытка раскачать ситуацию" провалилась. Мол, после "вежливого диалога" с полицией большая часть протестующих разошлась, а наиболее активных - задержали.