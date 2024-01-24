У Якутії місцева влада у відповідь на протести заблокувала соцмережі

Жителі кількох регіонів Росії поскаржились на збій у роботі соцмереж Telegram, WhatsApp і Viber, який пов'язують із діями місцевої влади у відповідь на масштабні протести в Якутії.

Що відомо про протести у Якутії та масштабний збій у соцмережах

За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, масштабний збій у соцмережах пов’язують із протестами в Республіці Саха (Якутія), де сотні людей вийшли протестувати через вбивство місцевого жителя, в якому звинувачують 18-річного уродженця Таджикистану.

Зазначається, що скарги на припинення роботи соцмереж почали надходити з з Амурської та Орловської областей, Хабаровського краю, де найбільша кількість людей поскаржилась на припинення роботи соцмереж, Якутії та Новосибірської області.

Про проблеми із роботою Telegram, WhatsApp і Viber повідомляли також жителі Москви, інших російських міст і регіонів.

При цьому, як зазначає видання, всі сервіси працюють за наявності VPN.

У той же час заступник міністра цифрового розвитку Республіки Саха Андрій Суслов заявив, що наразі всі лінії зв'язку і стільникові оператори працюють в штатному режимі.

За його словами, у роботі соцмереж нібито був збій, ведуться узгоджені із Роскомнадзором" профілактичні роботи.

У той же час, всі ці збої пов'язують саме з протестами - сьогодні на кілька площ Якутська (столиці Республіки) вийшли десятки людей, яких обурило вбивство 26-річного земляка.

Як зазначає ресурс, до мітингувальників вийшли заступник міністра внутрішніх справ Володимир Арбузов і заступник начальника поліції з охорони громадського порядку Олег Лебідь. За їх словами, підозрюваний затриманий.

Він такий же громадянин Росії, як ви.. Мужики, чого зібралися? - заявив перед присутніми Лебідь. Поширити

Як реагує на події кремлівська пропаганда

При цьому підконтрольні Кремлю пропагандистські видання заявляють, про нібито штучне роздмухування протестів на тлі “антимігрантських настроїв”.

У цьому звинуватили іноземців - мовляв, невідомі в месенджерах закликали "звернути увагу на інцидент" і вийти на протест.

Механіка розкручування протесту очевидно вказувала на роботу з-за кордону. МВС звернулося до громадян з проханням не піддаватися на провокації і нагадало про відповідальність за участь в незаконних акціях, - заявляють кремлівські пропагандисти. Поширити

Глава республіки Айсен Ніколаєв дав доручення посилити заходи громадської безпеки, а також посилити контроль над мігрантами. З аналогічним зверненням виступили учасники так званої СВО-росіяни, які воювали проти України.

Пропагандисти стверджують, що "спроба розгойдати ситуацію" провалилася. Мовляв, після "ввічливого діалогу" з поліцією велика частина протестувальників розійшлася, а найбільш активних - затримали.