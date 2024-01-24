У Якутії місцева влада у відповідь на протести заблокувала соцмережі

Жителі кількох регіонів Росії поскаржились на збій у роботі соцмереж Telegram, WhatsApp і Viber, який пов'язують із діями місцевої влади у відповідь на масштабні протести в Якутії.
Що відомо про протести у Якутії та масштабний збій у соцмережах
За інформацією російського Telegram-каналу ASTRA, масштабний збій у соцмережах пов’язують із протестами в Республіці Саха (Якутія), де сотні людей вийшли протестувати через вбивство місцевого жителя, в якому звинувачують 18-річного уродженця Таджикистану.
Зазначається, що скарги на припинення роботи соцмереж почали надходити з з Амурської та Орловської областей, Хабаровського краю, де найбільша кількість людей поскаржилась на припинення роботи соцмереж, Якутії та Новосибірської області.
Про проблеми із роботою Telegram, WhatsApp і Viber повідомляли також жителі Москви, інших російських міст і регіонів.
При цьому, як зазначає видання, всі сервіси працюють за наявності VPN.
У той же час заступник міністра цифрового розвитку Республіки Саха Андрій Суслов заявив, що наразі всі лінії зв'язку і стільникові оператори працюють в штатному режимі.
За його словами, у роботі соцмереж нібито був збій, ведуться узгоджені із Роскомнадзором" профілактичні роботи.
У той же час, всі ці збої пов'язують саме з протестами - сьогодні на кілька площ Якутська (столиці Республіки) вийшли десятки людей, яких обурило вбивство 26-річного земляка.
Як зазначає ресурс, до мітингувальників вийшли заступник міністра внутрішніх справ Володимир Арбузов і заступник начальника поліції з охорони громадського порядку Олег Лебідь. За їх словами, підозрюваний затриманий.
Як реагує на події кремлівська пропаганда
При цьому підконтрольні Кремлю пропагандистські видання заявляють, про нібито штучне роздмухування протестів на тлі “антимігрантських настроїв”.
У цьому звинуватили іноземців - мовляв, невідомі в месенджерах закликали "звернути увагу на інцидент" і вийти на протест.
Глава республіки Айсен Ніколаєв дав доручення посилити заходи громадської безпеки, а також посилити контроль над мігрантами. З аналогічним зверненням виступили учасники так званої СВО-росіяни, які воювали проти України.
Пропагандисти стверджують, що "спроба розгойдати ситуацію" провалилася. Мовляв, після "ввічливого діалогу" з поліцією велика частина протестувальників розійшлася, а найбільш активних - затримали.
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