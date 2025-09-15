В Японии компенсируют дефицит рабочей силы работами — как быстро

В условиях быстрого старения населения Япония тестирует роботизацию логистики, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы и сохранить скорость доставки.
Главные тезисы
- Япония активно внедряет роботизацию логистики для компенсации дефицита рабочей силы из-за быстрого старения населения.
- Amazon и другие компании рассматривают автоматизацию складов для повышения эффективности доставки и упаковки товаров.
- Рынок автоматизации складов в Японии ожидается значительный рост к 2030 году, превышая 21% ежегодно.
Япония заменит работами курьеров
На складе Amazon в городе Чиби работы уже превышают численность 2000 сотрудников, а складские мощности на 40% выше, чем в обычных объектах.
Компания также показала новую машину для автоматической упаковки и систему сортировки, которая может собирать несколько товаров в одну посылку.
Однако, как отмечают эксперты, вывод роботов на улицу для доставки все еще остается сложным.
В рамках глобальной стратегии Amazon запускает искусственный интеллект DeepFleet, управляющий всеми работами на складах и повышающий их скорость на 10%.
В то же время японские логистические компании, такие как Nippon Express, внедряют новые технологии более осторожно из-за разнообразия товаров, потребностей клиентов и высокой цены интеграции. Большинство решений пока демонстрационные, и компании оценивают их экономическую выгоду и перспективы.
По оценкам, в 2024 году рынок автоматизации складов в Японии достиг 1,28 млрд долл., и ожидается, что к 2030 году он будет расти в среднем более чем на 21% ежегодно. Основные доходы приносит "железо", тогда как быстрее всего развивается сегмент программного обеспечения.
Главные препятствия для быстрого внедрения роботов — высокая стоимость интеграции в существующие склады, сложная архитектура зданий (маленькие площади, многоуровневость, неровная планировка), а также медленное развитие e-commerce, которая в Японии занимает менее 10% розничного рынка — значительно меньше, чем в Европе.
В Японии логистические компании готовятся к нехватке работников и даже рассматривают аренду иностранных водителей грузовиков, ведь количество молодежи в стране постоянно уменьшается. Подобные трудности из-за старения населения испытывает и сфера обслуживания. В японских кафе уже функционируют специальные роботы-официанты в виде котиков.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-