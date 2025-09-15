В Японии компенсируют дефицит рабочей силы работами — как быстро
В Японии компенсируют дефицит рабочей силы работами — как быстро

Япония
Источник:  The Financial Times

В условиях быстрого старения населения Япония тестирует роботизацию логистики, чтобы компенсировать дефицит рабочей силы и сохранить скорость доставки.

  • Япония активно внедряет роботизацию логистики для компенсации дефицита рабочей силы из-за быстрого старения населения.
  • Amazon и другие компании рассматривают автоматизацию складов для повышения эффективности доставки и упаковки товаров.
  • Рынок автоматизации складов в Японии ожидается значительный рост к 2030 году, превышая 21% ежегодно.

Япония заменит работами курьеров

На складе Amazon в городе Чиби работы уже превышают численность 2000 сотрудников, а складские мощности на 40% выше, чем в обычных объектах.

Компания также показала новую машину для автоматической упаковки и систему сортировки, которая может собирать несколько товаров в одну посылку.

Однако, как отмечают эксперты, вывод роботов на улицу для доставки все еще остается сложным.

Спрос на водителей грузовиков в Японии стремительно падает из-за старения населения: по прогнозам Nomura Research Institute, к 2030 году количество водителей сократится на треть — до 480 тыс. человек. Amazon рассматривает локализацию автоматизации, переходя от больших центров к меньшим пунктам доставки поближе к клиентам, где работы смогут активно участвовать в упаковке.

В рамках глобальной стратегии Amazon запускает искусственный интеллект DeepFleet, управляющий всеми работами на складах и повышающий их скорость на 10%.

В то же время японские логистические компании, такие как Nippon Express, внедряют новые технологии более осторожно из-за разнообразия товаров, потребностей клиентов и высокой цены интеграции. Большинство решений пока демонстрационные, и компании оценивают их экономическую выгоду и перспективы.

По оценкам, в 2024 году рынок автоматизации складов в Японии достиг 1,28 млрд долл., и ожидается, что к 2030 году он будет расти в среднем более чем на 21% ежегодно. Основные доходы приносит "железо", тогда как быстрее всего развивается сегмент программного обеспечения.

Главные препятствия для быстрого внедрения роботов — высокая стоимость интеграции в существующие склады, сложная архитектура зданий (маленькие площади, многоуровневость, неровная планировка), а также медленное развитие e-commerce, которая в Японии занимает менее 10% розничного рынка — значительно меньше, чем в Европе.

В Японии логистические компании готовятся к нехватке работников и даже рассматривают аренду иностранных водителей грузовиков, ведь количество молодежи в стране постоянно уменьшается. Подобные трудности из-за старения населения испытывает и сфера обслуживания. В японских кафе уже функционируют специальные роботы-официанты в виде котиков.

