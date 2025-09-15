В Японії компенсують дефіцит робочої сили роботами — як швидко
В Японії компенсують дефіцит робочої сили роботами — як швидко

роботи
Джерело:  The Financial Times

В умовах швидкого старіння населення Японія тестує роботизацію логістики, щоб компенсувати дефіцит робочої сили та зберегти швидкість доставки.

Головні тези:

  • Японські компанії впроваджують роботизацію логістики для компенсації дефіциту робочої сили через швидке старіння населення.
  • Amazon розглядає локалізацію автоматизації на своїх складах для підвищення швидкості доставки та пакування товарів.
  • Ринок автоматизації складів в Японії очікується зростання в середньому більш ніж на 21% щороку до 2030 року.

Японія замінить роботами кур’єрів

На складі Amazon у місті Чибі роботи вже перевищують чисельність 2000 співробітників, а складські потужності на 40% вищі, ніж у звичайних об’єктах.

Компанія також показала нову машину для автоматичного пакування та систему сортування, яка може збирати кілька товарів в одну посилку.

Проте, як зазначають експерти, виведення роботів на вулицю для доставки все ще залишається складним.

Попит на водіїв вантажівок у Японії стрімко падає через старіння населення: за прогнозами Nomura Research Institute, до 2030 року кількість водіїв скоротиться на третину — до 480 тис осіб. Amazon розглядає локалізацію автоматизації, переходячи від великих центрів до менших пунктів доставки ближче до клієнтів, де роботи зможуть брати активнішу участь у пакуванні.

У рамках глобальної стратегії Amazon запускає штучний інтелект DeepFleet, який керує всіма роботами на складах і підвищує їхню швидкість на 10%.

Водночас японські логістичні компанії, як-от Nippon Express, впроваджують нові технології обережніше через різноманітність товарів, потреби клієнтів і високу ціну інтеграції. Більшість рішень поки що демонстраційні, і компанії оцінюють їхню економічну вигоду та перспективи.

За оцінками, у 2024 році ринок автоматизації складів у Японії сягнув 1,28 млрд дол, і очікується, що до 2030 року він зростатиме в середньому більш ніж на 21% щороку. Основні доходи приносить "залізо", тоді як найшвидше розвивається сегмент програмного забезпечення.

Головні перешкоди для швидкого впровадження роботів — висока вартість інтеграції в існуючі склади, складна архітектура будівель (маленькі площі, багаторівневість, нерівне планування), а також повільний розвиток e-commerce, яка в Японії займає менше ніж 10% роздрібного ринку — значно менше, ніж у Європі.

В Японії логістичні компанії готуються до браку працівників і навіть розглядають найм іноземних водіїв вантажівок, адже кількість молоді в країні постійно зменшується. Подібні труднощі через старіння населення відчуває і сфера обслуговування. В японських кафе вже функціонують спеціальні роботи-офіціанти у вигляді котиків.

