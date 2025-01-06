В Японии на аукционе продали гигантского тунца весом 276 кг за 1,3 млн долларов.

Что известно о продаже гигантского тунца в Японии и как он выглядит

Отмечается, что покупателями стали оптовый продавец и сеть суши-ресторанов.

Голубого тунца весом 276 кг выловили у побережья городка Ома. Уже на следующее утро его выставили на продажу на аукционе.

Он был толстый, как корова. Это как мечта. Я всегда волнуюсь, сколько еще лет я смогу выполнять эту работу, но я невероятно счастлив, — рассказывает 73-летний рыбак Масахиро Такеучи, который и выловил гигантскую рыбу. Поделиться

Цена в 207 миллионов иен (1,3 млн долларов) стала второй самой высокой ценой в истории аукциона.

Первый тунец года приносит удачу. Мы хотим вызвать улыбку у людей едой, — объяснил руководитель сети суши-ресторанов Sushi Ginza Onodera Шиндзи Нагао. Поделиться

Самой дорогой в истории аукциона в Тойосе рыбой остается голубой тунец, проданный за 333,6 миллиона иен (около 1,6 миллиона долларов) в 2019 году.

Что известно о других случаях отлова невероятных рыб

Житель Камбоджи неожиданно выловил очень редкого гигантского лососевого карпа Меконга, считавшегося полностью пропавшим в течение последних 15 лет.

Это гигантский карп достигает размеров руки взрослого человека.

По словам ученых, жители Камбожди в течение долгих лет сообщали, что перестали видеть гигантского карпа Aaptosyax grypus.

Считалось, что эта уникальная рыба полностью вымерла в районе реки Меконг, которая начинается в Китае и протекает через Лаос, Таиланд, Камбоджу.