В Японии на аукционе продали гигантского тунца весом 276 кг за 1,3 млн долларов.
Главные тезисы
- На аукционе в Японии продали гигантского голубого тунца весом 276 кг за 1,3 млн долларов, установив второй рекорд по цене в истории.
- Покупателями тунца стали оптовый продавец и сеть суши-ресторанов.
- Рыбу поймал 73-летний рыбак Масахиро Такеучи у побережья городка Ома, который поделился своей радостью и удовлетворением от этого улова.
- Цена за тунца стала второй самой высокой в истории аукциона, после голубого тунца, проданного в 2019 году за 1,6 млн долларов.
Что известно о продаже гигантского тунца в Японии и как он выглядит
Отмечается, что покупателями стали оптовый продавец и сеть суши-ресторанов.
Голубого тунца весом 276 кг выловили у побережья городка Ома. Уже на следующее утро его выставили на продажу на аукционе.
Цена в 207 миллионов иен (1,3 млн долларов) стала второй самой высокой ценой в истории аукциона.
Самой дорогой в истории аукциона в Тойосе рыбой остается голубой тунец, проданный за 333,6 миллиона иен (около 1,6 миллиона долларов) в 2019 году.
Что известно о других случаях отлова невероятных рыб
Житель Камбоджи неожиданно выловил очень редкого гигантского лососевого карпа Меконга, считавшегося полностью пропавшим в течение последних 15 лет.
Это гигантский карп достигает размеров руки взрослого человека.
По словам ученых, жители Камбожди в течение долгих лет сообщали, что перестали видеть гигантского карпа Aaptosyax grypus.
Считалось, что эта уникальная рыба полностью вымерла в районе реки Меконг, которая начинается в Китае и протекает через Лаос, Таиланд, Камбоджу.
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