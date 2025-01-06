В Японії на аукціоні продали гігантського тунця вагою у 276 кг за 1,3 млн доларів.
Головні тези:
- У Японії на аукціоні був проданий гігантський блакитний тунець вагою 276 кг за рекордну суму 1,3 млн доларів.
- Це вже друга рекордно висока ціна в історії аукціону, першим залишається блакитний тунець, проданий за 1,6 млн доларів у 2019 році.
Що відомо про продаж гігантського тунця у Японії та як він виглядає
Зазначається, що покупцями стали оптовий продавець та мережа суші-ресторанів.
Блакитного тунця вагою у 276 кг виловили поблизу узбережжя містечка Ома. Вже наступного ранку його виставили на продаж на аукціоні.
Ціна у 207 мільйонів єн (1,3 млн доларів) стала другою найвищою ціною в історії аукціону.
Найдорожчою в історії аукціону в Тойосу рибою лишається блакитний тунець, проданий за 333,6 мільйона єн (близько 1,6 мільйона доларів) у 2019 році.
Що відомо про інші випадки вилову неймовірних риб
Мешканець Камбоджі несподіванно виловив дуже рідкісного гігантського лососевого коропа Меконгу, який вважався повністю зниклим на протязі останніх 15 років.
Це гігантський короп досягає розмірів руки дорослої людини.
За словами науковців, мешканці Камбожді протягом довгих років повідомляли, що перестали бачити гігантського коропа Aaptosyax grypus.
Вважалось, що ця унікалька риба повністю вимерла у районі річки Меконг, яка починається в Китаї і протікає через Лаос, Таїланд, Камбоджу.
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