В Японии наняли охрану с целью запрета вирусных фото для туристов
Категория
Мир
Дата публикации

В Японии наняли охрану с целью запрета вирусных фото для туристов

Город Отару
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Источник:  The Guardian

Руководство японского города Отару наняло охранников, которые не должны давать туристам делать фото на оживленной улице Фунами-за.

Главные тезисы

  • Охрана была нанята в японском городе Отару для предотвращения фотографирования туристами на улице Фунами-за после трагической гибели китайской туристки.
  • Улица Фунами-за стала популярной из-за выхода культового японского фильма и привлекательных видов на порт и море.
  • Увеличение числа иностранных туристов требует ужесточения мер безопасности для предотвращения трагических происшествий.

Почему в японском городе туристам запретили фотографировать в популярной локации

Решение было принято с целью поддержания безопасности в этом районе.

В частности, в январе на Фунами женщина попала под поезд, не заметив его во время того, как делала фото.

В Японии наняли охрану для запрета туристических фото на улице Фунами из-за Отара
Улица Фунами

Улица Фунами-за стала очень популярной среди туристов из-за живописных видов на порт и море вдали.

Почему улица в японском городе пользуется такой популярностью

Популярной ее сделал культовый японский фильм "Любовное письмо", вышедший на экраны в 1995 году.

Этот фильм приобрел безумную популярность в Китае и Южной Корее, сделав узкие улочки Фунами из-за обязательных для посещения путешественников, которые ищут как природную красоту, так и культурную ценность.

В январе 2025 года китайская туристка погибла, пытаясь сфотографироваться на железнодорожных путях.

В ответ на это событие местные власти объявили о планах усилить меры безопасности, не ограничиваясь предыдущими предупредительными знаками, призывающими туристов быть осторожными в этом районе.

В частности, наняли охранников, которые будут следить за порядком и будут запрещать делать фото.

С апреля 2024 г. почти 98 000 иностранных туристов провели в городе по крайней мере одну ночь. Это самое большое количество посетителей, зафиксированное с момента начала сбора статистических данных в 1997 году.

Кроме того, считается, что еще больше туристов стекаются в регион, поскольку многие решают остановиться в соседнем городе Саппоро во время посещения Фунами-за.

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