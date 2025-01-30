Руководство японского города Отару наняло охранников, которые не должны давать туристам делать фото на оживленной улице Фунами-за.
Главные тезисы
- Охрана была нанята в японском городе Отару для предотвращения фотографирования туристами на улице Фунами-за после трагической гибели китайской туристки.
- Улица Фунами-за стала популярной из-за выхода культового японского фильма и привлекательных видов на порт и море.
- Увеличение числа иностранных туристов требует ужесточения мер безопасности для предотвращения трагических происшествий.
Почему в японском городе туристам запретили фотографировать в популярной локации
Решение было принято с целью поддержания безопасности в этом районе.
В частности, в январе на Фунами женщина попала под поезд, не заметив его во время того, как делала фото.
Улица Фунами-за стала очень популярной среди туристов из-за живописных видов на порт и море вдали.
Почему улица в японском городе пользуется такой популярностью
Популярной ее сделал культовый японский фильм "Любовное письмо", вышедший на экраны в 1995 году.
Этот фильм приобрел безумную популярность в Китае и Южной Корее, сделав узкие улочки Фунами из-за обязательных для посещения путешественников, которые ищут как природную красоту, так и культурную ценность.
В январе 2025 года китайская туристка погибла, пытаясь сфотографироваться на железнодорожных путях.
В ответ на это событие местные власти объявили о планах усилить меры безопасности, не ограничиваясь предыдущими предупредительными знаками, призывающими туристов быть осторожными в этом районе.
В частности, наняли охранников, которые будут следить за порядком и будут запрещать делать фото.
С апреля 2024 г. почти 98 000 иностранных туристов провели в городе по крайней мере одну ночь. Это самое большое количество посетителей, зафиксированное с момента начала сбора статистических данных в 1997 году.
Кроме того, считается, что еще больше туристов стекаются в регион, поскольку многие решают остановиться в соседнем городе Саппоро во время посещения Фунами-за.
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