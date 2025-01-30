В Японії найняли охорону з метою заборони вірусних фото для туристів
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В Японії найняли охорону з метою заборони вірусних фото для туристів

Місто Отару
Джерело:  The Guardian

Керівництво японського міста Отару найняло охоронців, які мають не давати туристам робити фото на жвавій вулиці Фунамі-за. 

Головні тези:

  • В японському місті Отару заборонили туристам робити фото на вулиці Фунамі-за з метою підтримання безпеки в районі.
  • Популярність вулиці Фунамі-за зросла після виходу культового японського фільму “Любовний лист”.
  • У січні 2025 року трагедія з участю китайської туристки призвела до посилення заходів безпеки та найму охорони для заборони фотографування на вулиці.

Чому у японському місті туристам заборонили фотографувати у популярній локації

Зазначається, що рішення було прийняте з метою підтримання безпеки у цьому районі.

Зокрема, у січні на Фунамі-за жінка потрапила під потяг, не помітивши його під час того, як робила фото.

У Японії найняли охорону для заборони туристичних фото на вулиці Фунамі-за в Отару
Вулиця Фунамі-за

Вулиця Фунамі-за стала дуже популярною серед туристів через мальовничі краєвиди на порт і море вдалині.

Чому вулиця у японському місті користується такою популярністю

Популярною її зробив культовий японський фільм "Любовний лист", який вийшов на екрани у 1995 році.

Цей фільм здобув шалену популярність в Китаї та Південній Кореї, зробивши вузькі вулички Фунамі-за обов'язковими для відвідування мандрівниками, які шукають як природну красу, так і культурну цінність.

У січні 2025 року китайська туристка загинула, намагаючись сфотографуватися на залізничних коліях.

У відповідь на цю подію місцева влада оголосила про плани посилити заходи безпеки, не обмежуючись попередніми попереджувальними знаками, які закликали туристів бути обережними в цьому районі.

Зокрема, найняли охоронців, що стежитимуть за порядком та заборонятимуть робити фото.

З квітня 2024 року майже 98 000 іноземних туристів провели в місті принаймні одну ніч. Це найбільша кількість відвідувачів, зафіксована з моменту початку збору статистичних даних у 1997 році.

Крім того, вважається, що ще більше туристів стікаються до регіону, оскільки багато хто вирішує зупинитися в сусідньому місті Саппоро під час відвідування Фунамі-за.

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