Керівництво японського міста Отару найняло охоронців, які мають не давати туристам робити фото на жвавій вулиці Фунамі-за.
Головні тези:
- В японському місті Отару заборонили туристам робити фото на вулиці Фунамі-за з метою підтримання безпеки в районі.
- Популярність вулиці Фунамі-за зросла після виходу культового японського фільму “Любовний лист”.
- У січні 2025 року трагедія з участю китайської туристки призвела до посилення заходів безпеки та найму охорони для заборони фотографування на вулиці.
Чому у японському місті туристам заборонили фотографувати у популярній локації
Зазначається, що рішення було прийняте з метою підтримання безпеки у цьому районі.
Зокрема, у січні на Фунамі-за жінка потрапила під потяг, не помітивши його під час того, як робила фото.
Вулиця Фунамі-за стала дуже популярною серед туристів через мальовничі краєвиди на порт і море вдалині.
Чому вулиця у японському місті користується такою популярністю
Популярною її зробив культовий японський фільм "Любовний лист", який вийшов на екрани у 1995 році.
Цей фільм здобув шалену популярність в Китаї та Південній Кореї, зробивши вузькі вулички Фунамі-за обов'язковими для відвідування мандрівниками, які шукають як природну красу, так і культурну цінність.
У січні 2025 року китайська туристка загинула, намагаючись сфотографуватися на залізничних коліях.
У відповідь на цю подію місцева влада оголосила про плани посилити заходи безпеки, не обмежуючись попередніми попереджувальними знаками, які закликали туристів бути обережними в цьому районі.
Зокрема, найняли охоронців, що стежитимуть за порядком та заборонятимуть робити фото.
З квітня 2024 року майже 98 000 іноземних туристів провели в місті принаймні одну ніч. Це найбільша кількість відвідувачів, зафіксована з моменту початку збору статистичних даних у 1997 році.
Крім того, вважається, що ще більше туристів стікаються до регіону, оскільки багато хто вирішує зупинитися в сусідньому місті Саппоро під час відвідування Фунамі-за.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-