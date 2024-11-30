В Україні з'являється все більше компаній, які заробляють на турах для іноземних туристів по зруйнованих окупаційною армією РФ місцях.

Що відомо про шалений попит на “воєнний туризм” в Україні

Журналісти видання Sarganserländer зазначають, що туристичні тури до зруйнованого російськими окупантами Ірпіня на Київщині, або Харкова порушують важливі етичні питання.

Підкреслюється, що тури по місцях, які сильно постраждали внаслідок збройної агресії окупаційної армії РФ, наразі пропонують для іноземців близько 10 компаній.

Переважна більшість таких турів зосереджена на Києві та Київській області, а їхня вартість складає від 150 до 250 євро.

Зруйнований армією РФ будинок в Ірпені

При цьому частина прибутку від цих турів спрямовується на підтримку українських військових.

За словами засновника однієї з таких туристичних компаній Світозара Моїсеєва, мова йде не стільки про заробляння грошей, скільки про демонстрацію реальних наслідків розв’язаної Росією злочинної війни проти України для іноземних громадян.

Вони подібні до вакцини, яка запобігає повторенню подібного, — стверджує Моїсеєв. Поширити

Як на “воєнний туризм” реагують жителі України

У той же час окремі такі компанії заробляють тисячі євро, відправляючи іноземних туристів ледь не до зон бойових дій.

Нік Тан зі США в липні 2024 року прилетів до Харкова, що розташований за 20 кілометрів від лінії фронту і постійно піддається бомбардуванням.

Я просто хотів це побачити, бо вважаю, що наше життя на Заході надто комфортне і легке. Вистрибувати з літаків, веселитися всю ніч і бити людей по обличчю — це більше не для мене. То що ж буде найкраще? Відправитися в зону бойових дій, — пояснює 34-річний турист зі США. Поширити

Автори матеріалу зазначають, що це викликає подив в жителів Ірпеня, які продовжують жити в умовах постійної небезпеки.

Нещодавно дрон "Шахед" розбився за 300 метрів від мого будинку. У мене не було бажання випробувати щось подібне. Але якщо люди цього хочуть, це їхнє право, — підкреслює 52-річний Руслан Савчук. Поширити

За словами депутата міськради Ірпеня Михайлини Скорик-Шкарівської, більшість жителів міста підтримують такий своєрідний “воєнний туризм”.

Чому ви сюди приїжджаєте? Чому ви хочете побачити нашу печаль? — питають в іноземців жителі України. Поширити

Своєю чергою голова Національного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів порушує етичні питання воєнного туризму, тож агентство готує спеціальні курси підвищення кваліфікації для екскурсоводів.

Хоча з початку війни туристичні потоки в Україну впали і зараз обмежуються переважно діловими туристами, українська туристична індустрія вже готується до післявоєнного періоду.