В Украине приобрел бешеную популярность "военный туризм". Что это такое
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине приобрел бешеную популярность "военный туризм". Что это такое

Разрушенный армией РФ Ирпень
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Источник:  online.ua

В Украине появляется все больше компаний, зарабатывающих на турах для иностранных туристов по разрушенным оккупационной армией РФ местам.

Главные тезисы

  • В Украине растет популярность военного туризма, основной фокус которого сосредоточен на местах, разрушенных армией РФ.
  • Часть прибыли от военного туризма направляется в поддержку украинских военных, однако этические вопросы вызывают обеспокоенность и требуют специальной подготовки экскурсоводов.
  • Иностранные туристы охотно посещают Украину, чтобы увидеть разрушения, вызванные армией РФ, однако отправка их в зоны боевых действий вызывает возмущение.
  • Жители Украины выражают удивление по поводу интереса иностранных туристов к жизни в условиях постоянной опасности, тогда как одни поддерживают военный туризм, другие считают его этически недопустимым.
  • Несмотря на снижение туристических потоков в Украину из-за военного конфликта, туристическая индустрия страны готовится к послевоенному периоду и рассматривает этические аспекты военного туризма.

Что известно о безумном спросе на "военный туризм" в Украине

Журналисты издания Sarganserländer отмечают , что туристические туры в разрушенный российскими оккупантами Ирпень на Киевщине или Харьков поднимают важные этические вопросы.

Подчеркивается, что туры по местам, сильно пострадавшим в результате вооруженной агрессии оккупационной армии РФ, сейчас предлагают для иностранцев около 10 компаний.

Большинство таких туров сосредоточено в Киеве и Киевской области, а их стоимость составляет от 150 до 250 евро.

Иностранные туристы охотно едут в Украину с целью взглянуть на разрушения, вызванные армией РФ
Разрушенный армией РФ дом в Ирпене

При этом часть прибыли от этих туров направляется в поддержку украинских военных.

По словам основателя одной из таких туристических компаний Свитозара Моисеева, речь идет не столько о зарабатывании денег, сколько о демонстрации реальных последствий развязанной Россией преступной войны против Украины для иностранных граждан.

Они похожи на вакцину, которая предотвращает повторение подобного, — утверждает Моисеев.

Как на военный туризм реагируют жители Украины

В то же время отдельные такие компании зарабатывают тысячи евро, отправляя иностранных туристов чуть ли не в зоны боевых действий.

Ник Тан из США в июле 2024 года прилетел в Харьков, расположенный в 20 километрах от линии фронта и постоянно подвергающийся бомбардировкам.

Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортна и легка. Выпрыгивать из самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу — это больше не для меня. Так что же будет лучше? Отправиться в зону боевых действий, — объясняет 34-летний турист из США.

Авторы материала отмечают, что это вызывает удивление жителей Ирпеня, которые продолжают жить в условиях постоянной опасности.

Недавно дрон "Шахед" разбился в 300 метрах от моего дома. У меня не было желания испытать что-либо подобное. Но если люди этого хотят, это их право, подчеркивает 52-летний Руслан Савчук.

По словам депутата горсовета Ирпеня Михайлины Скорик-Шкаровской, большинство жителей города поддерживают такой своеобразный "военный туризм".

Почему вы сюда приезжаете? Почему вы хотите увидеть нашу печаль?

В свою очередь председатель Национального агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив поднимает этические вопросы военного туризма, поэтому агентство готовит специальные курсы повышения квалификации для экскурсоводов.

Хотя с начала войны туристические потоки в Украину упали и сейчас ограничиваются преимущественно деловыми туристами, украинская туристическая индустрия уже готовится к послевоенному периоду.

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