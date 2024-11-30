В Украине появляется все больше компаний, зарабатывающих на турах для иностранных туристов по разрушенным оккупационной армией РФ местам.
Главные тезисы
- В Украине растет популярность военного туризма, основной фокус которого сосредоточен на местах, разрушенных армией РФ.
- Часть прибыли от военного туризма направляется в поддержку украинских военных, однако этические вопросы вызывают обеспокоенность и требуют специальной подготовки экскурсоводов.
- Иностранные туристы охотно посещают Украину, чтобы увидеть разрушения, вызванные армией РФ, однако отправка их в зоны боевых действий вызывает возмущение.
- Жители Украины выражают удивление по поводу интереса иностранных туристов к жизни в условиях постоянной опасности, тогда как одни поддерживают военный туризм, другие считают его этически недопустимым.
- Несмотря на снижение туристических потоков в Украину из-за военного конфликта, туристическая индустрия страны готовится к послевоенному периоду и рассматривает этические аспекты военного туризма.
Что известно о безумном спросе на "военный туризм" в Украине
Журналисты издания Sarganserländer отмечают , что туристические туры в разрушенный российскими оккупантами Ирпень на Киевщине или Харьков поднимают важные этические вопросы.
Подчеркивается, что туры по местам, сильно пострадавшим в результате вооруженной агрессии оккупационной армии РФ, сейчас предлагают для иностранцев около 10 компаний.
Большинство таких туров сосредоточено в Киеве и Киевской области, а их стоимость составляет от 150 до 250 евро.
При этом часть прибыли от этих туров направляется в поддержку украинских военных.
По словам основателя одной из таких туристических компаний Свитозара Моисеева, речь идет не столько о зарабатывании денег, сколько о демонстрации реальных последствий развязанной Россией преступной войны против Украины для иностранных граждан.
Как на военный туризм реагируют жители Украины
В то же время отдельные такие компании зарабатывают тысячи евро, отправляя иностранных туристов чуть ли не в зоны боевых действий.
Ник Тан из США в июле 2024 года прилетел в Харьков, расположенный в 20 километрах от линии фронта и постоянно подвергающийся бомбардировкам.
Авторы материала отмечают, что это вызывает удивление жителей Ирпеня, которые продолжают жить в условиях постоянной опасности.
По словам депутата горсовета Ирпеня Михайлины Скорик-Шкаровской, большинство жителей города поддерживают такой своеобразный "военный туризм".
В свою очередь председатель Национального агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив поднимает этические вопросы военного туризма, поэтому агентство готовит специальные курсы повышения квалификации для экскурсоводов.
Хотя с начала войны туристические потоки в Украину упали и сейчас ограничиваются преимущественно деловыми туристами, украинская туристическая индустрия уже готовится к послевоенному периоду.
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