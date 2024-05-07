В Японии нашли редкое столетнее аниме

В Японии нашли 8-минутное аниме, снятое более столетия назад. Оно называется "Гигиена ротовой полости".

Найдено столетнее аниме

Найденный черно-белый ролик был снят примерно в 1923 году по заказу производителя товаров повседневного спроса, в том числе зубных щеток.

Анимация показывает, как дети едят ножом и вилкой, чистят зубы, а также комические выражения, характерные для аниме, например девушка закатывает глаза, а затем улыбается, показывая здоровые зубы.

Я поражена тем, насколько тщательно прорисован фон и кимоно. В 1920-е годы это рассвет образовательных японских аниме. Можно сказать, что создатель был пионером в использовании анимации для передачи обучающего содержимого в легкой для понимания форме. Существует очень мало фильмов этой эпохи, и это ценная подсказка для понимания того, что происходило в то время, — говорит Акико Сано, доцент Университета Досиша. Поделиться

Что такое аниме

Аниме — японская анимация. Ориентируется не на детскую, а преимущественно на подростковую или взрослую аудиторию.

Аниме часто отличается манерой изображения персонажей и фона. Обладает чрезвычайным жанровым разнообразием.

Большая часть аниме-сериалов — это экранизация японских комиксов — манги.