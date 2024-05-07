В Японии нашли редкое столетнее аниме

В Японии нашли 8-минутное аниме, снятое более столетия назад. Оно называется "Гигиена ротовой полости".
Найдено столетнее аниме
Найденный черно-белый ролик был снят примерно в 1923 году по заказу производителя товаров повседневного спроса, в том числе зубных щеток.
Анимация показывает, как дети едят ножом и вилкой, чистят зубы, а также комические выражения, характерные для аниме, например девушка закатывает глаза, а затем улыбается, показывая здоровые зубы.
Что такое аниме
Аниме — японская анимация. Ориентируется не на детскую, а преимущественно на подростковую или взрослую аудиторию.
Аниме часто отличается манерой изображения персонажей и фона. Обладает чрезвычайным жанровым разнообразием.
Большая часть аниме-сериалов — это экранизация японских комиксов — манги.
Аниме возникло в начале XX века, когда японские кинорежиссеры начали проводить первые эксперименты с изобретенной на Западе техникой анимации.
Самым первым японским анимационным фильмом считают "Новый альбом очерков" (1917) Хекотена Шимокавы. Он рисовал мелом на черной доске и снимал свои картинки на пленку.
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