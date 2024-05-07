У Японії знайшли рідкісне столітнє аніме
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У Японії знайшли рідкісне столітнє аніме

Плівка
Джерело:  NHK

У Японії знайшли 8-хвилинне аніме, зняте понад століття тому. Воно називається «Гігієна ротової порожнини».

Знайдено сторічне аніме

Знайдений чорно-білий ролик зняли приблизно в 1923 році на замовлення виробника товарів повсякденного попиту, зокрема зубних щіток.

Анімація показує, як діти їдять ножем і виделкою, чистять зуби, а також комічні вирази, характерні для аніме, наприклад, дівчина закочує очі, а потім посміхається, показуючи здорові зуби.

Я вражена тим, наскільки ретельно промальований фон і кімоно. У 1920-ті роки це світанок освітніх японських аніме. Можна сказати, що творець був піонером у використанні анімації для передачі повчального вмісту в легкій для розуміння формі. Існує дуже мало фільмів цієї епохи, і це цінна підказка для розуміння того, що відбувалося в той час, — каже Акіко Сано, доцентка Університету Досіша.

Що таке аніме

Аніме — японська анімація. Орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторію.

Аніме часто відрізняється манерою зображення персонажів та фону. Має надзвичайне жанрове різноманіття.

Більша частина аніме-серіалів — це екранізація японських коміксів — манґи.

Аніме виникло на початку XX століття, коли японські кінорежисери почали проводити перші експерименти з винайденою на Заході технікою анімації.

Найпершим японським анімаційним фільмом вважають «Новий альбом нарисів» (1917) Хекотена Шімокави. Він малював крейдою на чорній дошці й знімав свої малюнки на плівку.

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