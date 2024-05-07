У Японії знайшли рідкісне столітнє аніме

У Японії знайшли 8-хвилинне аніме, зняте понад століття тому. Воно називається «Гігієна ротової порожнини».
Знайдено сторічне аніме
Знайдений чорно-білий ролик зняли приблизно в 1923 році на замовлення виробника товарів повсякденного попиту, зокрема зубних щіток.
Анімація показує, як діти їдять ножем і виделкою, чистять зуби, а також комічні вирази, характерні для аніме, наприклад, дівчина закочує очі, а потім посміхається, показуючи здорові зуби.
Що таке аніме
Аніме — японська анімація. Орієнтується не на дитячу, а переважно на підліткову чи навіть дорослу аудиторію.
Аніме часто відрізняється манерою зображення персонажів та фону. Має надзвичайне жанрове різноманіття.
Більша частина аніме-серіалів — це екранізація японських коміксів — манґи.
Аніме виникло на початку XX століття, коли японські кінорежисери почали проводити перші експерименти з винайденою на Заході технікою анімації.
Найпершим японським анімаційним фільмом вважають «Новий альбом нарисів» (1917) Хекотена Шімокави. Він малював крейдою на чорній дошці й знімав свої малюнки на плівку.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Спорт
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-