У Японії знайшли рідкісне столітнє аніме

Я вражена тим, наскільки ретельно промальований фон і кімоно. У 1920-ті роки це світанок освітніх японських аніме. Можна сказати, що творець був піонером у використанні анімації для передачі повчального вмісту в легкій для розуміння формі. Існує дуже мало фільмів цієї епохи, і це цінна підказка для розуміння того, що відбувалося в той час, — каже Акіко Сано, доцентка Університету Досіша.