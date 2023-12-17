В Японии обнаружили останки "голубого дракона" — фото

Японским учёным удалось обнаружить останки уникального мазозавра. Что важно понимать, это уникальное существо, которое более 72 миллионов лет назад проживало в Тихом океане. Довольно часто его называют "голубым драконом" Вакаяма.

Что известно о "голубом драконе"

По словам иностранных ученых, это существо было действительно очень большим, примерно размером с автобус и не было млекопитающим, несмотря на свою теплокровность.

Кроме того, сообщается, что мазозавра была голова, которая была максимально похожа на крокодилью, а также бинокулярное зрение, что делало его "смертоносным охотником".

Более того, он имел четыре огромных весловидных конечности, и, возможно, пловец на спине, как у акулы.

Об этом говорится в исследовании, которое обнародовали в Journal of Systematic Palaeontology.

Фото: sciencealert.com

Почти полный скелет вымершего животного нашел в 2006 году вдоль реки Аридагава в Вакаяме палеонтолог Акихиро Мисаки из Музея естествознания и истории человечества. Чтобы извлечь кости из каменной породы, понадобилось пять лет. Поделиться

Почему "голубой дракон" настолько уникален

По словам палеонтолога Такуя Кониши из Университета Цинциннати, сегодня на планете Земля нет ни одного современного аналога с подобной морфологией тела – от рыб до пингвинов и морских черепах.

Никто из животных не имеет четырех больших ластов, которые они используют в сочетании с хвостовым плавником, – объяснил ученый. Поделиться

Фото: sciencealert.com

Японские ученые обращают внимание на то, что большие передние ласты давали возможность "голубому дракону" быстро маневрировать, а большие задние плавники - нырять и всплывать на поверхность. По всей вероятности, его хвост генерировал мощное ускорение во время охоты на рыбу.

Что также важно понимать, мозазавры были одними из самых больших хищников всех времен, иногда достигали 17 метров в длину.

Как утверждают исследователи, в течение 20 миллионов лет эти ужасающие звери господствовали в океане и были последними из крупных морских ящеров.