В Японії виявили рештки "блакитного дракона" — фото

Японським вченим вдалося виявити останки унікального мазозавра. Що важливо розуміти, це унікальна істота, яка понад 72 мільйони років тому мешкала в Тихому океані. Доволі часто її називають "блакитним драконом" Вакаяма.
Що наразі відомо про “блакитного дракона”
За словами іноземних науковців, ця істота була справді дуже великою, приблизно розміром з автобус і не була ссавцем, попри свою теплокровність.
Окрім того, наголошується, що мазозавр мав голову, яка була максимально схожою на крокодилячу, а також бінокулярний зір, що робило його "смертоносним мисливцем".
Ба більше, він мав чотири величезні веслоподібні кінцівки, і, можливо, плавець на спині, як у акули.
Про це також мовиться у дослідженні, яке оприлюднили в Journal of Systematic Palaeontology.
Чому “блакитний дракон” настільки унікальний
За словами палеонтолога Такуя Коніші з Університету Цинциннаті, сьогодні на планеті Земля немає жодного сучасного аналога з подібною морфологією тіла – від риб до пінгвінів і морських черепах.
Японські вчені звертають увагу на те, що великі передні ласти давали можливість “блакитному дракону” швидко маневрувати, а великі задні плавники – пірнати та спливати на поверхню. Ймовірно, його хвіст генерував потужне прискорення під час полювання на рибу.
Що також важливо розуміти, мозазаври були одними з найбільших хижаків усіх часів, інколи вони досягали 17 метрів.
Як стверджують дослідники, протягом 20 мільйонів років ці страхітливі звірі панували в океані і були останніми з великих морських ящерів.
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