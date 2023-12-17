В Японії виявили рештки "блакитного дракона" — фото

Японським вченим вдалося виявити останки унікального мазозавра. Що важливо розуміти, це унікальна істота, яка понад 72 мільйони років тому мешкала в Тихому океані. Доволі часто її називають "блакитним драконом" Вакаяма.

Що наразі відомо про “блакитного дракона”

За словами іноземних науковців, ця істота була справді дуже великою, приблизно розміром з автобус і не була ссавцем, попри свою теплокровність.

Окрім того, наголошується, що мазозавр мав голову, яка була максимально схожою на крокодилячу, а також бінокулярний зір, що робило його "смертоносним мисливцем".

Ба більше, він мав чотири величезні веслоподібні кінцівки, і, можливо, плавець на спині, як у акули.

Про це також мовиться у дослідженні, яке оприлюднили в Journal of Systematic Palaeontology.

Фото: sciencealert.com

Майже повний скелет вимерлої тварини знайшов у 2006 році вздовж річки Арідагава у Вакаямі палеонтолог Акіхіро Місакі з Музею природознавства та історії людства. Щоб витягти кістки з кам'яної породи, знадобилося п'ять років. Поширити

Чому “блакитний дракон” настільки унікальний

За словами палеонтолога Такуя Коніші з Університету Цинциннаті, сьогодні на планеті Земля немає жодного сучасного аналога з подібною морфологією тіла – від риб до пінгвінів і морських черепах.

Ніхто з тварин не має чотирьох великих ластів, які вони використовують у поєднанні з хвостовим плавцем, – пояснив науковець. Поширити

Фото: sciencealert.com

Японські вчені звертають увагу на те, що великі передні ласти давали можливість “блакитному дракону” швидко маневрувати, а великі задні плавники – пірнати та спливати на поверхню. Ймовірно, його хвіст генерував потужне прискорення під час полювання на рибу.

Що також важливо розуміти, мозазаври були одними з найбільших хижаків усіх часів, інколи вони досягали 17 метрів.

Як стверджують дослідники, протягом 20 мільйонів років ці страхітливі звірі панували в океані і були останніми з великих морських ящерів.