В Японии все больше пожилых людей стремятся провести остаток жизни в тюрьме и даже готовы платить за это.
Главные тезисы
- Пожилые японцы совершают мелкие преступления, чтобы попасть в тюрьму и обеспечить себе стабильное существование за счет бесплатного питания и медицинской помощи.
- Более 20% пенсионеров в Японии страдают от бедности, и для многих тюрьма становится спасительным средством к выживанию.
- Японские тюрьмы становятся местами, где пенсионеры находят комфорт и поддержку, что делает такую жизнь более выгодной и стабильной для них.
- Некоторые пенсионеры готовы даже платить за возможность проживания в тюрьме, видя это как оптимальный вариант для обеспечения своих потребностей и избавления от одиночества.
- Персонал японских тюрем вынужден оказывать поддержку пожилым заключенным, помогая им с повседневными делами и обеспечивая необходимые условия жизни.
Почему японские пенсионеры стремятся попасть за решетку
Отмечается, что японцы преклонных лет добровольно стремятся оказаться в тюрьме, совершая мелкие преступления.
Так, самая женская тюрьма страны Тотига заполнена преимущественно заключенными пожилыми женщинами.
Подчеркивается, что стремление попасть в тюрьму со стороны японцев преклонного возраста продиктовано необходимостью обеспечения собственного выживания, поскольку в местах лишения свободы оказывают бесплатное питание, медицинскую помощь, уход и общение.
По словам охранника тюрьмы Тотига Такаеси Ширанаги, есть даже лица, готовые платить по 20-30 тыс. иен в месяц за возможность постоянного проживания в тюрьме.
По его словам, современные японские тюрьмы больше напоминают дома престарелых.
Что говорят сами заключенные
Персонал тюрем вынужден присматривать за стариками, помогать им делать привычные дела и даже менять подгузники.
Да, женщины в этой тюрьме живут за решеткой и вынуждены работать на тюремных фабриках, но большинство из них это вполне устраивает.
Дело в том, что 20% японцев в возрасте 65+ живут в бедности, а тюрьма предоставляет все средства к существованию. Также многие пенсионеры выбирают такую жизнь потому из-за одиночества.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-