В Японии все больше пожилых людей стремятся провести остаток жизни в тюрьме и даже готовы платить за это.

Почему японские пенсионеры стремятся попасть за решетку

Отмечается, что японцы преклонных лет добровольно стремятся оказаться в тюрьме, совершая мелкие преступления.

Так, самая женская тюрьма страны Тотига заполнена преимущественно заключенными пожилыми женщинами.

Подчеркивается, что стремление попасть в тюрьму со стороны японцев преклонного возраста продиктовано необходимостью обеспечения собственного выживания, поскольку в местах лишения свободы оказывают бесплатное питание, медицинскую помощь, уход и общение.

В японской тюрьме

По словам охранника тюрьмы Тотига Такаеси Ширанаги, есть даже лица, готовые платить по 20-30 тыс. иен в месяц за возможность постоянного проживания в тюрьме.

Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому, что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше, — объясняет Ширанага. . Поделиться

По его словам, современные японские тюрьмы больше напоминают дома престарелых.

Что говорят сами заключенные

Персонал тюрем вынужден присматривать за стариками, помогать им делать привычные дела и даже менять подгузники.

Да, женщины в этой тюрьме живут за решеткой и вынуждены работать на тюремных фабриках, но большинство из них это вполне устраивает.

Дело в том, что 20% японцев в возрасте 65+ живут в бедности, а тюрьма предоставляет все средства к существованию. Также многие пенсионеры выбирают такую жизнь потому из-за одиночества.