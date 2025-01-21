В Японии пенсионеры массово пытаются попасть за решетку. В чем причина
Категория
Мир
Дата публикации

В Японии пенсионеры массово пытаются попасть за решетку. В чем причина

Японская тюрьма
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Источник:  CNN

В Японии все больше пожилых людей стремятся провести остаток жизни в тюрьме и даже готовы платить за это.

Главные тезисы

  • Пожилые японцы совершают мелкие преступления, чтобы попасть в тюрьму и обеспечить себе стабильное существование за счет бесплатного питания и медицинской помощи.
  • Более 20% пенсионеров в Японии страдают от бедности, и для многих тюрьма становится спасительным средством к выживанию.
  • Японские тюрьмы становятся местами, где пенсионеры находят комфорт и поддержку, что делает такую жизнь более выгодной и стабильной для них.
  • Некоторые пенсионеры готовы даже платить за возможность проживания в тюрьме, видя это как оптимальный вариант для обеспечения своих потребностей и избавления от одиночества.
  • Персонал японских тюрем вынужден оказывать поддержку пожилым заключенным, помогая им с повседневными делами и обеспечивая необходимые условия жизни.

Почему японские пенсионеры стремятся попасть за решетку

Отмечается, что японцы преклонных лет добровольно стремятся оказаться в тюрьме, совершая мелкие преступления.

Так, самая женская тюрьма страны Тотига заполнена преимущественно заключенными пожилыми женщинами.

Подчеркивается, что стремление попасть в тюрьму со стороны японцев преклонного возраста продиктовано необходимостью обеспечения собственного выживания, поскольку в местах лишения свободы оказывают бесплатное питание, медицинскую помощь, уход и общение.

Пенсионеры в Японии массово стремятся попасть в тюрьму
В японской тюрьме

По словам охранника тюрьмы Тотига Такаеси Ширанаги, есть даже лица, готовые платить по 20-30 тыс. иен в месяц за возможность постоянного проживания в тюрьме.

Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому, что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше, — объясняет Ширанага. .

По его словам, современные японские тюрьмы больше напоминают дома престарелых.

Что говорят сами заключенные

Персонал тюрем вынужден присматривать за стариками, помогать им делать привычные дела и даже менять подгузники.

Да, женщины в этой тюрьме живут за решеткой и вынуждены работать на тюремных фабриках, но большинство из них это вполне устраивает.

Дело в том, что 20% японцев в возрасте 65+ живут в бедности, а тюрьма предоставляет все средства к существованию. Также многие пенсионеры выбирают такую жизнь потому из-за одиночества.

В этой тюрьме очень хорошие люди. Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная, — объясняет 81-летняя заключенная, арестованная за кражу еды.

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