У Японії все більше людей похилого віку прагнуть провести залишок життя у в'язниці та навіть готові платити за це.

Чому японські пенсіонери прагнуть потрапити за ґрати

Зазначається, що японці похилого віку добровільно прагнуть опинитись у в’язниці, вчиняючи дрібні злочини.

Так, найбільша жіноча в’язниця країни Тотіга заповнена переважно ув’язненими жінками похилого віку.

Підкреслюється, що прагнення потрапити до в’язниці з боку японців поважного віку продиктоване необхідністю забезпечення власного виживання, оскільки у місцях позбавлення волі надають безоплатне харчування, медичну допомогу, догляд та спілкування.

У японській в’язниці

За словами охоронця в’язниці Тотіга Такаєсі Шіранаги, є навіть особи, які готові платити по 20-30 тис єн на місяць за змогу постійного проживання у в’язниці.

Є люди, які приходять сюди, бо холодно або тому що вони голодні. Вони можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу, поки перебувають у в'язниці, але після звільнення їм доведеться платити за неї самим, тому деякі люди хочуть залишитися тут якнайдовше, — пояснює Шіранага. Поширити

За його словами, сучасні японські в’язниці більше нагадують будинки для пристарілих.

Що кажуть самі ув’язнені

Персонал в’язниць змушений наглядати за людьми похилого віку, допомагати їм робити звичні справи та навіть міняти підгузки.

Так, жінки у цій в'язниці живуть за ґратами та змушені працювати на тюремних фабриках, але більшість з них це цілком влаштовує.

Справа в тому, що 20% японців у віці 65+ живуть у бідності, а в'язниця надає всі засоби для існування. Також багато пенсіонерів обирають таке життя через те через самотність.