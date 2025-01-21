У Японії все більше людей похилого віку прагнуть провести залишок життя у в'язниці та навіть готові платити за це.
Головні тези:
- Японські пенсіонери масово намагаються потрапити за ґрати, вчиняючи дрібні злочини, щоб мати доступ до безкоштовного харчування, медичної допомоги та спілкування.
- Пенсіонери у Японії обирають в’язницю як місце проживання через бідність та самотність, які дозволяють їм забезпечити стабільне існування.
- У японських в’язницях персонал наглядає за пенсіонерами похилого віку, допомагаючи їм звичними щоденними справами та забезпечуючи необхідну підтримку.
- Деякі пенсіонери навіть готові платити за проживання в’язниці, оскільки вважають, що таке життя є для них найстабільнішим та вигідним.
- Сучасні японські в’язниці перетворилися на місця, що нагадують будинки престарілих, де пенсіонери знаходять комфорт та підтримку у складних умовах.
Чому японські пенсіонери прагнуть потрапити за ґрати
Зазначається, що японці похилого віку добровільно прагнуть опинитись у в’язниці, вчиняючи дрібні злочини.
Так, найбільша жіноча в’язниця країни Тотіга заповнена переважно ув’язненими жінками похилого віку.
Підкреслюється, що прагнення потрапити до в’язниці з боку японців поважного віку продиктоване необхідністю забезпечення власного виживання, оскільки у місцях позбавлення волі надають безоплатне харчування, медичну допомогу, догляд та спілкування.
За словами охоронця в’язниці Тотіга Такаєсі Шіранаги, є навіть особи, які готові платити по 20-30 тис єн на місяць за змогу постійного проживання у в’язниці.
За його словами, сучасні японські в’язниці більше нагадують будинки для пристарілих.
Що кажуть самі ув’язнені
Персонал в’язниць змушений наглядати за людьми похилого віку, допомагати їм робити звичні справи та навіть міняти підгузки.
Так, жінки у цій в'язниці живуть за ґратами та змушені працювати на тюремних фабриках, але більшість з них це цілком влаштовує.
Справа в тому, що 20% японців у віці 65+ живуть у бідності, а в'язниця надає всі засоби для існування. Також багато пенсіонерів обирають таке життя через те через самотність.
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