Компания из Японии Fillico Jewelry Water продает одну из самых дорогих бутылированных вод в мире, бутылка из лимитированной серии которых может стоить до 10 тыс. долларов.

Что известно об одной из самых дорогих бутылированных вод в мире

Компания была основана в 2005 году. Она имела целью создать эксклюзивный продукт, который бы побуждал богачей платить безумные деньги за бутылку бутылированной воды.

Внутри бутылки находится самая чистая в мире минеральная вода, а сама тара имеет эксклюзивный дизайн.

Воду извлекают из источника Нунобики, расположенного глубоко в национальном парке Роккоу в Кобе, расположенном вдали от любого промышленного или сельскохозяйственного производства.

Эта вода известна своей чистотой и высоким содержанием минералов. К тому же эта родниковая вода проходит процесс природной фильтрации через вулканическую породу, что якобы придает ей чрезвычайно свежий вкус.

В компании также утверждают, что разливают воду в бутылки, используя минимальные технологии обработки, чтобы сберечь ее природный характер.

Однако для оправдания такого высокого качества каждая бутылка воды представляет собой уникальное произведение искусства, украшенное кристаллами Swarovski, украшенное золотом и декорированное королевскими символами.

Из-за такой эксклюзивности производство ограничено выпуском до 5 тыс. бутылок воды в месяц.

Что известно об обострении водного кризиса в мире

В новых докладах ООН отмечается, что спровоцированные антропогенной деятельностью человечества климатические изменения способствуют усилению беспрецедентной засухи на планете, от которой пострадают около 5 млрд. жителей Земли.

В результате изменений климата за последние 30 лет 77,6% суши стали значительно более засушливыми по сравнению с предыдущими периодами.

В настоящее время площадь земель, охваченных засухой, уже превышает размеры Индии и составляет 40,6% суши на планете.

В выводах климатологов ООН подчеркивается, что сохранение этой тенденции приведет к тому, что уже к концу этого столетия около 5 млрд человек будут проживать в засушливых регионах.

Эти регионы будут характеризованы истощением почв, водных ресурсов и уничтоженными экосистемами.