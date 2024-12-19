Компанія з Японії Fillico Jewelry Water продає одну з найдорожчих бутельованих вод у світі, пляшка з лімітованої серії яких може коштувати до 10 тис доларів.

Що відомо про одну з найдорожчих бутильованих вод у світі

Зазначається, що компанія була заснована у 2005 році. Вона мала на меті створити ексклюзивний продукт, який би спонукав багатїів платити шалені гроші за пляшку бутельованої води.

Всередині пляшки міститься найчистіша у світі мінеральна вода, а сама тара має ексклюзивний дизайн.

Воду видобувають з джерела Нунобікі, розташованого глибоко в національному парку Роккоу в Кобе, розміщеному далеко від будь-якого промислового чи сільськогосподарського виробництва.

Ця вода відома своєю чистотою та високим вмістом мінералів. До того ж ця джерельна вода проходить процес природної фільтрації через вулканічну породу, що нібито надає їй надзвичайно свіжого смаку.

У компанії також стверджують, що розливають воду в пляшки, використовуючи мінімальні технології обробки, щоб зберегти її природний характер.

Однак для виправдання такої високої якості кожна пляшка води представляє собою унікальний витвір мистецтва, прикрашений кристалами Swarovski, оздоблений золотом та декорований королівськими символами.

Через таку ексклюзивність виробництво обмежене випуском до 5 тис пляшок води на місяць.

Що відомо про загострення водної кризи у світі

У нові доповіді ООН зазначається, що спровоковані антропогенною діяльністю людства кліматичні зміни, сприяють посиленню безпрецедентної посухи на планеті, від якої постраждають близько 5 млрд жителів Землі.

Внаслідок змін клімату за останні 30 років 77,6% суходолу стали значно посушливішими порівняно із попередніми періодами.

Наразі площа земель, охоплених посухою, вже перевищує розміри Індії і становить 40,6% суходолу на планеті.

У висновках кліматологів ООН підкреслюється, що збереження цієї тенденції призведе до того, що вже до кінця цього століття близько 5 млрд людей мешкатимуть в посушливих регіонах.

Ці регіони характеризуватимуться виснаженням грунтів, водних ресурсів та знищеними екосистемами.